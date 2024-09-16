إعلام إسرائيلي: الجيش يحفر خندقا على الحدود مع الأردن

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بحفر خندق على الحدود مع الأردن.

الصحيفة نشرت على موقعها الإلكتروني، مساء الأحد، صورا لآليات كبيرة تابعة للجيش تقوم بأعمال حفر.

وأضافت أنه "عقب مخاوف من تسلل مسلحين على طول الحدود الشرقية مع الأردن، سارع الجيش إلى تنفيذ خطة حفر خندق في منطقة شمال وجنوب وادي عربة".

وتابعت: "من المفترض أن يمنع الخندق احتمال دخول مركبات من الأردن إلى إسرائيل، كما حدث من قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وفي ذلك اليوم، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة.

ووفق الصحيفة "يتم تنفيذ أعمال الحفر في منطقة صحراوية معقدة يمكن عبورها سيرا على الأقدام".

وأردفت: "نظرا لأن الحكومة لم تخصص بعد ميزانية لبناء سياج على طول الحدود الشرقية، وفي ضوء تسلل المسلحين في 7 أكتوبر، قرر الجيش اتخاذ خطوة بالموارد المتاحة".

واستدركت: "الجيش يعترف بأن هذه الخطوة ليست حلا نهائيا، ولكنها ستؤخر بشكل كبير تسلل مسلحين.. ومن المتوقع أن تكتمل قريبا".

ولم تورد الصحيفة تعليقا للجيش الإسرائيلي على الخبر.

والأربعاء، تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منطقة الحدود مع الأردن، رفقة قادة بالجيش الإسرائيلي.

وأعلن نتنياهو عزمه إقامة جدار على الحدود مع الأردن؛ لمنع ما زعم "أنها محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين من الأردن إلى الضفة الغربية وإسرائيل"، إحياءً لمشروع سبق أن طُرح قبل نحو 20 عاما.

وفي اليوم التالي، أدان الأردن "اقتحام" نتنياهو منطقة الأغوار الفلسطينية على حدوده، وندد بما وصفه بـ"ادعاءات باطلة" له هدفها توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتصاعد غضب في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء استمرار إسرائيل بشن حرب بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما خلّف كثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.