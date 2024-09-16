أربع وفيات وإصابتان إثر حادث مروري في لواء الأزرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول(بترا ) -توفي أربعة أشخاص، أحدهم من جنسية عربية، وأصيب اثنان آخران يحملان جنسية عربية، إثر حادث تصادم بين مركبتين في منطقة الأزرق بإتجاه جسر العمري، بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.
وقال الناطق الإعلامي في بيانٍ له ليل الإثنين إن الطواقم المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة بمحافظة الزرقاء استجابتا لبلاغ حول حادث اصطدام بين مركبتين في منطقة الأزرق بإتجاه جسر العمري.
وأكد الناطق أن كوادر الدفاع المدني قدّمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلتهما إلى أقرب مستشفى، فيما تم إخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم فتح تحقيق مروري لبيان سبب الحادث.
--(بترا )
ل م/ ع ط
16/09/2024 00:34:50
MENAFN16092024000117011021ID1108677379
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