أربع وفيات وإصابتان إثر حادث مروري في لواء الأزرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 أيلول(بترا ) -توفي أربعة أشخاص، أحدهم من جنسية عربية، وأصيب اثنان آخران يحملان جنسية عربية، إثر حادث تصادم بين مركبتين في منطقة الأزرق بإتجاه جسر العمري، بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي في بيانٍ له ليل الإثنين إن الطواقم المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة بمحافظة الزرقاء استجابتا لبلاغ حول حادث اصطدام بين مركبتين في منطقة الأزرق بإتجاه جسر العمري.

وأكد الناطق أن كوادر الدفاع المدني قدّمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلتهما إلى أقرب مستشفى، فيما تم إخلاء الوفيات إلى الزرقاء الحكومي، وتم فتح تحقيق مروري لبيان سبب الحادث.

--(بترا )

ل م/ ع ط

16/09/2024 00:34:50