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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

9/16/2024 5:16:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه عرقلة دخولهم.

يذكر ان أكثر من 46293 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة ما بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري.

MENAFN16092024000205011050ID1108677349

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