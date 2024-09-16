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مستعربون يقتحمون مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

9/16/2024 5:16:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اليوم الإثنين، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعربين اقتحموا المخيم، بتعزيزات من قوات الاحتلال التي انتشرت على الشارع الرئيس ومداخله.

يتبع ...

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