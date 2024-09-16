مستعربون يقتحمون مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
التاريخ
9/16/2024 5:16:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اليوم الإثنين، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعربين اقتحموا المخيم، بتعزيزات من قوات الاحتلال التي انتشرت على الشارع الرئيس ومداخله.
يتبع ...
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