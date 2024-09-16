تشييع جثمان الشهيد أبو دواس في طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس/PNN- شيعت جماهير شعبنا في طوباس، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد سيف أبو دواس، الذي ارتقى فجر اليوم متأثرا بإصابته جراء الاحتلال مركبة في مدينة طوباس قبل 10 أيام.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في ساحة طوباس التركي الحكومي، ثم انطلق موكب التشييع إلى منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وجابت جنازة الشهيد شوارع مدينة طوباس، حيث ردد المشيعون شعارات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان أبو دواس، قد أصيب في الخامس من أيلول/ سبتمبر الجاري، جراء قصف الاحتلال مركبة في طوباس، ونقل إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فيما استشهد خمسة شبان جراء القصف، وهم: أحمد فواز فايز أبو دواس (24 عاما)، وقصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عاما)، من مدينة طوباس، ومحمد عوض سالم أبو جمعة (30 عاما) من الفارعة، ومحمد نظمي أبو زاغة (23 عاما)، ومحمد زكريا محمد الزبيدي (21 عاما) نجل الأسير زكريا الزبيدي من مخيم جنين.

وتعرضت محافظة طوباس لعدة اقتحامات متتالية تزامنا مع عدوان الاحتلال على شمال الضفة الغربية منذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا.