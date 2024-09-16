تشييع جثمان الشهيد أبو دواس في طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس/PNN- شيعت جماهير شعبنا في طوباس، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد سيف أبو دواس، الذي ارتقى فجر اليوم متأثرا بإصابته جراء قصف
الاحتلال مركبة في مدينة طوباس قبل 10 أيام.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في ساحة مستشفى طوباس التركي الحكومي، ثم انطلق موكب التشييع إلى منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع عليه.
وجابت جنازة الشهيد شوارع مدينة طوباس، حيث ردد المشيعون شعارات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان أبو دواس، قد أصيب في الخامس من أيلول/ سبتمبر الجاري، جراء قصف الاحتلال مركبة في طوباس، ونقل إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فيما استشهد خمسة شبان جراء القصف، وهم: أحمد فواز فايز أبو دواس (24 عاما)، وقصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عاما)، من مدينة طوباس، ومحمد عوض سالم أبو جمعة (30 عاما) من الفارعة، ومحمد نظمي أبو زاغة (23 عاما)، ومحمد زكريا محمد الزبيدي (21 عاما) نجل الأسير زكريا الزبيدي من مخيم جنين.
وتعرضت محافظة طوباس لعدة اقتحامات متتالية تزامنا مع عدوان الاحتلال على شمال الضفة الغربية منذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا.
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