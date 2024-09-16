Monday, 16 September 2024 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بمشاركة سعودية وعربية اختتام دورة ألعاب البدو العالمية 5 في استانا

9/16/2024 4:49:09 AM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت في العاصمة الكازاخستانية استانا دورة ألعاب البدو العالمية الخامسة والتي استمرت لمدة 7 أيام في القرية العالمية إثنو من خلال 21 مسابقة ولعبة رياضية مصحوبة ببرامج ثقافية يومية ومؤتمرات و معاراض وفقرات و الوان ثقافية وترفيهية كجزء من برنامج الدورة .
شارك ما يقرب من 2800 مشارك من 89 دولة في ألعاب البدو العالمية الخامسة.
وقد شاركت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية في البطولة من خلال الالعاب المصاحبة كرمي السهام من الخيل بمسافة محددة ورمي السهام من القوس وسباق الخيل وغيرها امن الالعاب الشعبية بأكثر من 100 حدث ثقافي في القرية العالمية إثنو، التي أقيمت بالقرب من ميدان سباق الخيل "قزانات" يومياً ، كما استضافت مناطق مختلفة من كازاخستان حفلات فنية ومعارض حرفية ومعارض تراثية ومسابقات منوعة تعكس ثقافات وحضارات البدو في آسيا الوسطى.
حصدت كازاخستان المركز الأول في ترتيب الميداليات ب 112 ميدالية، بما في ذلك 43 ذهبية و32 فضية و37 برونزية كما احتلت قيرغيزستان المركز الثاني، وفازت بما مجموعه 65 ميدالية: 19 ميدالية ذهبية و21 فضية و25 ميدالية برونزية وفي المركز الثالث أوزبكستان في ترتيب الميداليات ب 49 ميدالية: 12 ذهبية و12 فضية و25 برونزية بالإضافة الى الجوائز و الميداليات التي حصدت من قبل اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم.
أقيم الحفل الختامي في القرية العالمية إثنو بمشاركة اللاعبين ورؤساء الوفود العالمية بعد نجاح باهر قدمته جمهورية كازاخستان بنموذج فني ورياضي وحضاري بأعلى معايير الجودة العالمية من خلال التنظيم والاستقبال والبرامج الثقافية المصاحبة لدورة العاب البدو العالمية الخامسة.

MENAFN16092024000089011017ID1108677145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث