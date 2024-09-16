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أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع ترقب اجتماع الفيدرالي .. والفضة تتداول أعلى 31 دولارًا - جريدة البورصة

9/16/2024 4:49:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في تعاملات اليوم الإثنين مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تراجع الدولار في ظل تكهنات حول الوتيرة التي قد يخفض بها الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع.

وتختلف توقعات الأسواق حول ما إذا كان الفيدرالي سيخفض الفائدة 25 نقطة أم 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي سيبدأ غدًا وينتهي الأربعاء، وتتوجه الأنظار أيضًا نحو التوقعات الاقتصادية الفصلية التي سيصدرها البنك وقد تسفر عن مسار الفائدة المتوقع هذا العام.

موضوعات متعلقة الدولار قرب أدنى مستوى منذ يناير وسط توقعات خفض الفيدرالي للفائدة اتفاقية لتسهيل دخول العمال المهرة الأوزبكيين إلى ألمانيا جولدمان ساكس وسيتي جروب يُخفضا توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني في 2024

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 0.12% أو 3.1 دولار عند 2613.8 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري 0.38% أو 9.72 دولار إلى 2587.42 دولار، بعد ارتفاعه في وقت سابق لأعلى مستوياته على لإطلاق عند 2588.81 دولار.

وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.9% أو 28 سنتًا عند 31.36 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.29% إلى 1001.56 دولار.

وذلك بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.24% إلى 100.87 نقطة.


المصدر:

MENAFN16092024000202011048ID1108677143

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