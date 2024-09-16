أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع ترقب اجتماع الفيدرالي .. والفضة تتداول أعلى 31 دولارًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في تعاملات اليوم الإثنين مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تراجع الدولار في ظل تكهنات حول الوتيرة التي قد يخفض بها الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع.
وتختلف توقعات الأسواق حول ما إذا كان الفيدرالي سيخفض الفائدة 25 نقطة أم 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي سيبدأ غدًا وينتهي الأربعاء، وتتوجه الأنظار أيضًا نحو التوقعات الاقتصادية الفصلية التي سيصدرها البنك وقد تسفر عن مسار الفائدة المتوقع هذا العام.
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وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 0.12% أو 3.1 دولار عند 2613.8 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري 0.38% أو 9.72 دولار إلى 2587.42 دولار، بعد ارتفاعه في وقت سابق لأعلى مستوياته على لإطلاق عند 2588.81 دولار.
وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.9% أو 28 سنتًا عند 31.36 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.29% إلى 1001.56 دولار.
وذلك بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.24% إلى 100.87 نقطة.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108677143
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