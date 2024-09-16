هشام عز العرب رئيسًا تنفيذيًا لـالتجارى الدولى خلفًا لـأباظة

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة البنك التجارى الدولى تعيين هشام عز العرب رئيًسا تنفيذيًا وعضوًا بالمجلس، خلفا لحسين أباظة الذى أنهى فترة عمله بالبنك.

كما قرر المجلس ترشيح عمرو الجناينى عضوًا تنفيذيًا بمجلس الإدارة بصفته نائبًا للرئيس التنفيذى، كما أعلن تعيين المخضرم طونى برستيدج مستشارًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة.

موضوعاتترتفع 0.55% بتداولات 700 مليون جنيه 25 سبتمبر.. نهاية حق توزيع 0.5 جنيه لسهم“مصر للأسمنت” المالية: خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادى

وتم تعيين إسلام زكرى عضوًا تنفيذيًا بالمجلس، والذى يشغل منصب الرئيس المالى للمجموعة وعضو مجلس إدارة CIB كينيا.

وتم ترشيح نيفين صبور رئيسًا غير تنفيذى للمجلس؛ لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب بالبنك.

وكشف البنك، أن هذه الترشيحات فى إطار نتائج البحث والتقييم الشامل لاختيار الرئيس التنفيذى الجديد لقيادة البنك التجارى الدولى خلال الفترة القادمة، التى يهدف خلالها إلى تنفيذ خطة التحول الرقمى لكافة النشاطات والأعمال، مع مواصلة خطة المجلس لإعداد ودعم عددا من القادة المستقبليين.