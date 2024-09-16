هشام عز العرب رئيسًا تنفيذيًا لـالتجارى الدولى خلفًا لـأباظة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة البنك التجارى الدولى تعيين هشام عز العرب رئيًسا تنفيذيًا وعضوًا بالمجلس، خلفا لحسين أباظة الذى أنهى فترة عمله بالبنك.
كما قرر المجلس ترشيح عمرو الجناينى عضوًا تنفيذيًا بمجلس الإدارة بصفته نائبًا للرئيس التنفيذى، كما أعلن تعيين المخضرم طونى برستيدج مستشارًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة.
موضوعات متعلقة البورصة
ترتفع 0.55% بتداولات 700 مليون جنيه 25 سبتمبر.. نهاية حق توزيع 0.5 جنيه لسهم“مصر للأسمنت” وزير
المالية: خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادى
وتم تعيين إسلام زكرى عضوًا تنفيذيًا بالمجلس، والذى يشغل منصب الرئيس المالى للمجموعة وعضو مجلس إدارة CIB كينيا.
وتم ترشيح نيفين صبور رئيسًا غير تنفيذى للمجلس؛ لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب بالبنك.
وكشف البنك، أن هذه الترشيحات فى إطار نتائج البحث والتقييم الشامل لاختيار الرئيس التنفيذى الجديد لقيادة البنك التجارى الدولى خلال الفترة القادمة، التى يهدف خلالها إلى تنفيذ خطة التحول الرقمى لكافة النشاطات والأعمال، مع مواصلة خطة المجلس لإعداد ودعم عددا من القادة المستقبليين.
MENAFN16092024000202011048ID1108677142
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.