ارتفاع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بأقل من المتوقع خلال أغسطس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع الإنتاج الصناعي للصين بوتيرة أقل من المتوقعة خلال شهر أغسطس، وكذلك مبيعات التجزئة، مع زيادة معدل البطالة في المناطق الحضرية، ما يسلط الضوء على مشكلات ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

حيث أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني السبت الماضي، ارتفاع الإنتاج الصناعي للصين 4.5% على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادته 5.1% في قراءة يوليو، ومقابل توقعات نموه 4.8%.

موضوعاتالدولار قرب أدنى مستوى منذ يناير وسط توقعات خفض الفيدرالي للفائدة اتفاقية لتسهيل دخول العمال المهرة الأوزبكيين إلى ألمانيا وسيتي جروب يُخفضا توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني في 2024

في حين زادت مبيعات التجزئة 2.1% خلال نفس الفترة مقارنة بارتفاع بلغ 2.7% في يوليو والتوقعات عند 2.5، وتسلط هذه البيانات الضوء على مشكلة فائض الإنتاج التي يعاني منها الاقتصاد الصيني في ظل ضعف الطلب الاستهلاكي ممثلاً في مبيعات التجزئة.

إذ قال“داريوس تانج” المدير المشارك بقسم الشركات في“فيتش بوهوا” في تعقيب لشبكة“سي إن بي سي”، إن استمرار نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أعلى من مبيعات التجزئة يعكس الخلل الكامن في هيكل الاقتصاد الصيني.

وعلى صعيد آخر، أشارت البيانات إلى نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.4% في أغسطس مقابل التوقعات عند 3.5%، حيث تباطأت وتيرة الزيادة في الاستثمار بالبنية التحتية وقطاع الصناعة.

وهبط الاستثمار العقاري في الصين 10.2% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، حسبما ورد في البيانات.

وأوضحت البيانات أيضاً أن معدل البطالة في المناطق الحضرية ارتفع بصورة طفيفة إلى 5.3% في أغسطس من 5.2% في الشهر السابق، وذكرت“ليو أيهوا” المتحدثة باسم مكتب الإحصاءات أن هذا يرجع إلى أثر موسم التخرج، لكنها شددت على ضرورة بذل مزيد من الجهد للحفاظ على استقرار التوظيف.





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