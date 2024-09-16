Monday, 16 September 2024 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وثيقة: 33 جهة حكومية تمتلك 709 شركات بنهاية أغسطس

9/16/2024 4:49:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ، أن 33 جهة حكومية تمتلك 709 شركات بناًء عن حصر تم إجراؤه على ملكية الشركات الحكومية حتى نهاية شهر أغسطس الماضى.

وأضاف التقرير، أن الشركات موزعة على 18 قطاعًا اقتصاديًا متنوعًا، ومملوكة لجهات مختلفة.

موضوعات متعلقة البورصة ترتفع 0.55% بتداولات 700 مليون جنيه 25 سبتمبر.. نهاية حق توزيع 0.5 جنيه لسهم“مصر للأسمنت” وزير المالية: خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادى

وأوضح أن الجهات هى“18 وزارة، و9 محافظات، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الشراء الموحد، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لقناة السويس”.

وقال التقرير، إن نحو 158 شركة تبلغ نسبة مشاركة الدولة بها أكثر من 75%، فى حين يبلغ عدد الشركات التى تسجل نسبة مشاركة الدولة بها أقل من 25% نحو 80 شركة، ويبلغ عدد الشركات التى تمتلك الدولة فيها حصة تترواح بين 50-75% قرابة الـ41 شركة، ونحو 42 شركة تمتلك الدولة حصصًا بها بين 25 و50%.

وأكد التقرير، أن 54% من الشركات المشمولة فى الحصر تحقق أرباحًا، مقابل نحو 42.4% تحقق خسائر.

MENAFN16092024000202011048ID1108677139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث