وثيقة: 33 جهة حكومية تمتلك 709 شركات بنهاية أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) كشف التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ، أن 33 جهة حكومية تمتلك 709 شركات بناًء عن حصر تم إجراؤه على ملكية الشركات الحكومية حتى نهاية شهر أغسطس الماضى.

وأضاف التقرير، أن الشركات موزعة على 18 قطاعًا اقتصاديًا متنوعًا، ومملوكة لجهات مختلفة.

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وأوضح أن الجهات هى“18 وزارة، و9 محافظات، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الشراء الموحد، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لقناة السويس”.

وقال التقرير، إن نحو 158 شركة تبلغ نسبة مشاركة الدولة بها أكثر من 75%، فى حين يبلغ عدد الشركات التى تسجل نسبة مشاركة الدولة بها أقل من 25% نحو 80 شركة، ويبلغ عدد الشركات التى تمتلك الدولة فيها حصة تترواح بين 50-75% قرابة الـ41 شركة، ونحو 42 شركة تمتلك الدولة حصصًا بها بين 25 و50%.

وأكد التقرير، أن 54% من الشركات المشمولة فى الحصر تحقق أرباحًا، مقابل نحو 42.4% تحقق خسائر.