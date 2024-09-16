تحالف أوراسكوم للإنشاءات يوقع على زيادة قدرة مشروع محطة رياح رأس غارب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع تحالف“أوراسكوم للإنشاءات” وشركة“إنجي الفرنسية” (ENGIE) وشركة“تويوتا توشو اليابانية”(Toyota Tsusho Corporation)، وشركة (Eurus energy
Holdings Corporation) اليابانية، اتفاقية تمديد شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضحت شركة“أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي”، أن الاتفاقية لإضافة 150 ميجاوات إلى الطاقة المنتجة من محطة الرياح الجاري إنشائها حاليًا بمنطقة رأس غارب في مصر بقدرة 500 ميجاوات لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات.
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وأضافت أنه من المخطط بدء نشغيل المرحلة الأولى من محطة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في ديسمبر المقبل، وذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للتشغيل، على أن يستكمل تشغيل باقي القدرة الإنتاجية للمحطة تدريجيًا بحلول الربع الثالث من العام المقبل.
وتابعت أن التحالف سوف يعمل على إنتاج 150 ميجاوات الإضافية من خلال الاستغلال الأمثل لقطعة الأرض المجاورة للمحطة الرئيسية ضمن جدول زمني مكثق يضمن بدء تشغيل كامل القدرة الإنتاجية للمحطة بحلول الربع الثالث من 2025.
ومن المقرر أن تنتج المحطة طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل، لتساهم في منع انبعاث 1.3 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون.
ومع تشغيل تلك المحطة، سوف يرتفع إجمالي قدرة إنتاج طاقة الرياح التابعة للتحالف في مصر إلى 912.5 ميجاوات.
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