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تحالف أوراسكوم للإنشاءات يوقع على زيادة قدرة مشروع محطة رياح رأس غارب - جريدة البورصة

9/16/2024 4:49:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع تحالف“أوراسكوم للإنشاءات” وشركة“إنجي الفرنسية” (ENGIE) وشركة“تويوتا توشو اليابانية”(Toyota Tsusho Corporation)، وشركة (Eurus energy Holdings Corporation) اليابانية، اتفاقية تمديد شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت شركة“أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي”، أن الاتفاقية لإضافة 150 ميجاوات إلى الطاقة المنتجة من محطة الرياح الجاري إنشائها حاليًا بمنطقة رأس غارب في مصر بقدرة 500 ميجاوات لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات.

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وأضافت أنه من المخطط بدء نشغيل المرحلة الأولى من محطة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في ديسمبر المقبل، وذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للتشغيل، على أن يستكمل تشغيل باقي القدرة الإنتاجية للمحطة تدريجيًا بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

وتابعت أن التحالف سوف يعمل على إنتاج 150 ميجاوات الإضافية من خلال الاستغلال الأمثل لقطعة الأرض المجاورة للمحطة الرئيسية ضمن جدول زمني مكثق يضمن بدء تشغيل كامل القدرة الإنتاجية للمحطة بحلول الربع الثالث من 2025.

ومن المقرر أن تنتج المحطة طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل، لتساهم في منع انبعاث 1.3 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون.

ومع تشغيل تلك المحطة، سوف يرتفع إجمالي قدرة إنتاج طاقة الرياح التابعة للتحالف في مصر إلى 912.5 ميجاوات.

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