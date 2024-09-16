ترمب يتعرض لمحاولة اغتيال جديدة واعتقال المشتبه به

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/PNN- أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي الـ" إف بي آي " أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب كان على ما يبدو هدفا لمحاولة اغتيال في فلوريدا، فيما أفادت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة، أنه آمن ولم يصب بأذى، بحسب واشنطن تايمز.

وأكد جهاز الخدمة السرية، أن واحدا أو أكثر من عملائه "فتحوا النار على مسلح" تم رصده على جوانب ملعب الغولف الخاص بترمب، حيث عثر على "بندقية من طراز "آيه كيه 47" مع منظار إضافة إلى كاميرا فيديو من نوع "غوبرو"، حيث تمكن المشتبه به من الفرار بسيارة سوداء اللون لكن السلطات تعقبتها بعد أن نجح شاهد عيان في تحديدها.

وقال و رئيس الشرطة في مقاطعة بالم بيتش ريك برادش خلال مؤتمر صحفي: "لدينا شخص قيد الاحتجاز وهو مشتبه به"، مشيرا إلى أن ترمب كان يلعب الغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا على مقربة من مقره في مارالاغو عندما تم رصد مطلق النار على مسافة منه.

وأكد المتحدث باسم حملة ترمب الانتخابية ستيفن تشونغ في بيان أن "ترامب آمن بعد إطلاق عيارات نارية في محيطه".

وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي يتعرض فيها ترمب لتهديد من مسلح بإطلاق نار.