Monday, 16 September 2024 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


HSBC يجري محادثات لبيع وحدته في جنوب إفريقيا لـفيرست راند

9/16/2024 4:09:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يجري بنك“HSBC” محادثات لبيع وحدة الخدمات المصرفية للشركات في جنوب إفريقيا إلى بنك راند التجاري التابع لـ”فيرست راند”، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة“بلومبرج”.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطط البنك البريطاني لبيع الأصول غير الأساسية ضمن استراتيجيته لتعزيز الاستثمار في آسيا، وفقاً للمصادر.

موضوعات متعلقة استمرار ارتفاع التضخم فى إسرائيل خلال أغسطس.. متجاوزًا التوقعات نمو إنتاج الصين من الفحم بأكثر من 2.5% في أغسطس بيانات الصين تؤرق أسهم آسيا وتقلص تأثير خفض الفائدة المرتقب

وأوضحت المصادر، أن الصفقة لم تُحسم بعد، ولا يوجد أي ضمان لإتمامها.

يذكر أن“HSBC” بدأ نشاطه في جنوب إفريقيا منذ عام 1995، وكان قد باع مؤخراً وحدات التجزئة والخدمات المصرفية للأعمال في“Mauritius” إلى مجموعة“Absa”.

ومع بيع أعماله في جنوب إفريقيا، يكون“HSBC” قد انسحب بشكل كبير من منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.

و”فيرست راند” أكبر بنك في القارة من حيث القيمة السوقية، كان قد أبدى استعداده لإجراء استحواذات في سوقه المحلية.

المصدر:

MENAFN16092024000202011048ID1108677012

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث