HSBC يجري محادثات لبيع وحدته في جنوب إفريقيا لـفيرست راند

MENAFN - Al-Borsa News) يجري بنك“HSBC” محادثات لبيع وحدة الخدمات المصرفية للشركات في جنوب إفريقيا إلى بنك راند التجاري التابع لـ”فيرست راند”، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة“بلومبرج”.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطط البنك البريطاني لبيع الأصول غير الأساسية ضمن استراتيجيته لتعزيز الاستثمار في آسيا، وفقاً للمصادر.

موضوعاتاستمرار ارتفاع التضخم فى إسرائيل خلال أغسطس.. متجاوزًا التوقعات نمو إنتاج الصين من الفحم بأكثر من 2.5% في أغسطس بيانات الصين تؤرق أسهم آسيا وتقلص تأثير خفض الفائدة المرتقب

وأوضحت المصادر، أن الصفقة لم تُحسم بعد، ولا يوجد أي ضمان لإتمامها.

يذكر أن“HSBC” بدأ نشاطه في جنوب إفريقيا منذ عام 1995، وكان قد باع مؤخراً وحدات التجزئة والخدمات المصرفية للأعمال في“Mauritius” إلى مجموعة“Absa”.

ومع بيع أعماله في جنوب إفريقيا، يكون“HSBC” قد انسحب بشكل كبير من منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.

و”فيرست راند” أكبر بنك في القارة من حيث القيمة السوقية، كان قد أبدى استعداده لإجراء استحواذات في سوقه المحلية.

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