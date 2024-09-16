HSBC يجري محادثات لبيع وحدته في جنوب إفريقيا لـفيرست راند

(MENAFN
- Al-Borsa News) يجري بنك“HSBC” محادثات لبيع وحدة الخدمات المصرفية للشركات في جنوب إفريقيا إلى بنك راند التجاري التابع لـ”فيرست راند”، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة“بلومبرج”.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطط البنك البريطاني لبيع الأصول غير الأساسية ضمن استراتيجيته لتعزيز الاستثمار في آسيا، وفقاً للمصادر.
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وأوضحت المصادر، أن الصفقة لم تُحسم بعد، ولا يوجد أي ضمان لإتمامها.
يذكر أن“HSBC” بدأ نشاطه في جنوب إفريقيا منذ عام 1995، وكان قد باع مؤخراً وحدات التجزئة والخدمات المصرفية للأعمال في“Mauritius” إلى مجموعة“Absa”.
ومع بيع أعماله في جنوب إفريقيا، يكون“HSBC” قد انسحب بشكل كبير من منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.
و”فيرست راند” أكبر بنك في القارة من حيث القيمة السوقية، كان قد أبدى استعداده لإجراء استحواذات في سوقه المحلية.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108677012
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