سى آى كابيتال: العوائد الحقيقية على أذون الخزانة تتحول إلى إيجابية الربع الأول 2025

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت وحدة بحوث“سى آى كابيتال”، أن تستمر عوائد أذون الخزانة فى الارتفاع، حيث ننتظر تحول العوائد الحقيقية إلى إيجابية بحلول الربع الأول من 2025، مع تراجع التضخم، مما قد يشجع على تدفقات رأس المال الأجنبى.

وارتفعت العوائد بمقدار 300 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ عائد أذون الخزانة لمدة عام 26%، بينما بلغ عائد الأذون لمدة ثلاثة أشهر 29.6%.

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ورجحت بحوث“سى آى كابيتال”، أن تزيد العوائد على أذون الثلاثة أشهر فى الارتفاع بمقدار 2% حتى نهاية 2024، بينما ستظل عوائد الأذون لمدة عام مستقرة إلى حد كبير.

وقالت إنه من المتوقع أن ينهى التضخم السنوى العام الحالى بين 24 و25%، وأن يتسارع خلال الفترة بين أغسطس وأكتوبر.

وذكرت أن التطور فى صافى الأصول الأجنبية هو عامل رئيسى يجب مراقبته لتأكيد توقعات أسعار الصرف، مشيرة إلى أنها تغطى الواردات حاليًا بأكثر من 9.5 مرات مقابل ذروة 10 مرات فى فبراير 2020.

وقالت بحوث“سى آى كابيتال”، إن معلومات السوق تشير إلى تدفقات بين 2 إلى 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية بمحافظ الأوراق المالية خلال الفترة بين يوليو وأغسطس ضمن موجة عالمية أوسع.

وأضافت أنه رغم ذلك ظل الجنيه مستقرًا حيث تم تعويض التدفقات الخارجة جزئيًا بشريحة من صندوق النقد الدولى بقيمة 820 مليون دولار أمريكى وتحويلات تبلغ 2.5 مليار دولار شهريًا.

وذكرت أن استمرار تسجيل فائض فى صافى الأصول الأجنبية للبنوك لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر أمر حاسم لاستقرار سعر الصرف.

وقالت إن السوق يترقب المراجعة المقبلة لصندوق النقد الدولى، ومن المتوقع أن يتم تمديد المراجعة الرابعة، المقررة لشهر سبتمبر 2024، إلى نوفمبر 2024، ما سيسمح بصرف 1.3 مليار دولار.

وأضافت بحوث“سى آى كابيتال”، أنه من المتوقع اتخاذ عدة إجراءات إصلاحية، بما فى ذلك زيادة أخرى فى أسعار المنتجات البترولية – على الأرجح ارتفاع بنسبة 10-15% فى أسعار الديزل فى أكتوبر 2024 – ونشر وثيقة الضرائب، وتخفيف قيود الاستيراد، والتقدم فى برنامج بيع الأصول.

وأشارت إلى أنه من شأن إتمام المراجعة الرابعة أن يقدم رؤية أوضح لمسار الإصلاحات ويؤكد الالتزام بمرونة سعر الصرف، لكنها أكدت أن رفع التصنيف الائتمانى يعتمد على تخفيف التوترات الجيوسياسية.

وقال بنك الاستثمار نعيم، إنه على المدى القريب، من المحتمل أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للحد من التضخم الشهرى.

وأضاف أن عجز الميزان التجارى للنفط بلغ 5.1 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024، وهو الأعلى فى خمس سنوات، بسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعى من الحقول المحلية.

وأوضح أنه من المحتمل أن يواصل البنك المركزى تعزيز الاحتياطيات مع الحفاظ على سعر صرف حر لمواجهة التقلبات الناتجة عن الصدمات الإقليمية والعالمية، ونتيجة لذلك، قد يكون التضخم أكثر تقلباً.