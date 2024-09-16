البنوك تتحوط للمخاطر القطاعية عبر الالتزام بنسب التركز الائتمانى

MENAFN - Al-Borsa News) مع توسع البنوك فى إقراض القطاع العقارى مؤخرًا استبعد مصرفيون أن يؤثر ذلك على جودة محفظة القروض حتى حال تباطؤ القطاع فى ظل التزام البنوك بقواعد التركز الائتمانى للقطاعات.

وأثار عدد من الخبراء مخاوف من ظهور فقاعة عقارية فى مصر فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل قياسى مؤخرًا، مُرجعين ذلك إلى احتساب المطورين لسعر الفائدة فى التسعير والتى من المرجح انخفاضها بجانب عدم تناسب الطلب مع حجم المعروض.

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وارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 8% منذ بداية العام الجارى، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وذكر تقرير صادر عن مؤسسة“جيه إل إل”، وهى شركة استشارية عقارية، أن أسعار بيع الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 101% وارتفعت أسعار الإيجار 175% خلال النصف الأول من العام الجارى على أساس سنوى.

ونمت أسعار البيع فى منطقة القاهرة الجديدة 122% وأسعار الإيجارات 180%، على أساس سنوى خلال النصف الأول من العام الجارى.

قال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن صرف التمويلات للمطورين العقاريين لا يكون دفعة واحدة، بل عبر شرائح تُصرف مع نسب الإنجاز والتنفيذ وإتمام كل مرحلة بالمشروع تباعًا، ويتابع البنك مراحل التنفيذ، وحال تعطل تنفيذ المشروع يتوقف منح التسهيلات للعميل لحين التوصل لسبب التوقف وإعادة جدولة القرض إذا لزم الأمر.

وأضاف شوقى، أن البنوك تُقر نسب لتمويل كل قطاع اقتصادى من المحفظة الائتمانية لديها، ليتفادى البنك مخاطر التركز وتجنب ارتفاع نسب القروض المتعثرة حال تعرض أحد القطاعات الاقتصادية لأزمات.

ووجه البنك المركزى المصرى البنوك بوضع نظام شامل للحدود الائتمانية يتضمن وضع حدود داخلية لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والعملاء المرتبطين به بما يعكس درجة المخاطر المسموح بها والخاصة بمخاطر التركز.

وقال“المركزى”، إنه إذا زادت المخاطر على البنوك أن تحولها إلى طرف آخر بطريقة مباشرة من خلال بيع القرض أو إجراء عملية توريق لجزء من محفظة القروض لديها، أو بطريقة غير مباشرة من خلال إجراء عمليات تغطية مع أطراف أخرى مثل شراء مشتقات ائتمانية، أو الحصول على ضمانات وكفالات أو الاحتفاظ برأسمال إضافى.

وقال معتز حامد، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى يشدد على البنوك للالتزام بحدود التركز القطاعى وكذلك لتمويلات العميل الواحد والأطراف المرتبطة.

وأضاف أن البنوك تفضل تنويع محافظها الائتمانية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولكن فى الوقت الراهن فإن الطلب على تمويلات البنوك من قبل القطاع الصناعى على سبيل المثال ضعيف، رغم استعداد البنوك لتمويل كل القطاعات.

وأوضح حامد، أن ضعف الطلب على التمويلات من القطاع الصناعى أو التجارى، يرجع لارتفاع تكلفة التمويل فى الوقت الحالى بصورة ترفع التكلفة بما لا يتناسب مع إمكانيات المستهلكين خاصة مع ارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات وتحمل القطاع أعباء أخرى.

ويرى شوقى أنه لزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الزراعى والصناعى، فإن القطاعين بحاجة للتنشيط عن طريق تيسيرات من قبل الدولة مثل تسهيل توفير الأراضى وإعفاءات ضريبية.

وقال مصدر فى قطاع الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التمويلات لكل قطاع اقتصادى لها حد أقصى لا يتخطاه البنك مهما ارتفع الطلب على التمويل من القطاع نفسه.

وأضاف المصدر، أنه قد يوافق البنك على تمويل عميل من القطاع بعد الوصول للحد الأقصى، ولكن يؤجل تنفيذ منح التمويل لفترة أو تتمهل الإدارة المختصة فى فحص العميل.

وأوضح أن المقاولين فى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعملون فى مشروعات الإسكان التابعة للدولة والتى تسعى البنوك لتمويلها لعدم وجود مُخاطرة معها، لأن المقاول سيحصل على مستحقاته من الدولة.

وقال إن البنوك تحاول تفادى الوصول للحد الأقصى عبر منح التمويل من خلال تحالفات بنكية لتمويل المشروعات الكبرى، خاصة إذا كان البنك مساهما فى الشركة ويسعى لتمويلها دون تخطى الحدود المخصصة للقطاع من محفظته.

ومؤخرًا قاد البنك التجارى الدولى تمويلين بقيمة تزيد على 11 مليار جنيه لصالح شركتى“سوديك” و”أورا ديفلوبرز إيجيبت”.

وفى أبريل الماضى، رفع تحالف مصرفى بقيادة البنك العربى الإفريقى الدولى قيمة القرض المشترك الممنوح لشركة رؤية القابضة إلى 5.6 مليار جنيه، وشارك فى التسهيل بنك“إتش إس بى سى مصر”، والبنك العربى، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك المصرى الخليجى، وبنك الاستثمار العربى، وبنك قناة السويس.

وقال ماجد فهمى، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن التوسع فى تمويل القطاع العقارى يرجع لكونه الأكثر نشاطًا، بسبب ارتفاع الطلب عليه خاصة خلال الفترة الأخيرة، واعتبار الأفراد العقار مخزنا للقيمة، لذلك يستطيع المطور العقارى تمرير أسعار الفائدة المرتفعة إلى أسعار الوحدات.

أضاف فهمى:“ذلك عكس القطاع الصناعى الذى لا يستطيع المُصنع تمرير تكلفة التمويل إلى أسعار المنتجات لأن المستهلك لن يتقبلها، وهو أحد أبرز أسباب تباطؤ تمويلات القطاع الصناعى”.

وأوضح أن التوسع فى تمويل القطاعات الاقتصادية الأخرى يحتاج إلى طلب من قبل تلك القطاعات، ولا يُعد تقصيرًا من البنوك لأنها مستعدة لمنح التمويلات لأى قطاع.

وتوقع أن تنتعش تمويلات القطاعات الاقتصادية الأخرى عند تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بل إنهم فى حالة ترقب لخفضها من أجل تنفيذ خططهم التوسعية، لأن سعر الفائدة الحالى طارد.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الموجهة من بنك الإسكان والتعمير إلى المؤسسات العاملة فى القطاع العقارى 40% على أساس سنوى، إذ سجلت فى يونيو الماضى نحو 6.57 مليار جنيه، مقابل 4.69 مليار جنيه خلال يونيو 2023.

وتراجعت التسهيلات الائتمانية للشركات العقارية من قبل بنك الاستثمار العربى 7.2%، مُسجلة نحو 2.14 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل 2.3 مليار جنيه فى يونيو 2023.

وارتفعت لدى بنك القاهرة 18.7% على أساس سنوى، ووصلت 4.5 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقابل 3.79 مليار جنيه فى يونيو 2023، وانخفضت لدى بنك البركة 9.6%، مُسجلة 1.05 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل 1.16 مليار جنيه فى يونيو 2023.

وقفزت التسهيلات الائتمانية الموجهة للاستثمار العقارى لدى بنك التجارى وفا مصر 206% على أساس سنوى، ووصلت إلى 985.1 مليون جنيه فى يونيو 2024 مقابل 321.8 مليون جنيه فى يونيو 2023.

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