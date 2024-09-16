هل يرفع المركزى الحدود القصوى للتحويل عبر إنستاباى؟

MENAFN - Al-Borsa News) مع تضخم قياسى وزيادة فى الأسعار طالب متعاملون بزيادة الحدود القصوى لتحويل الأموال عبر تطبيق“إنستاباى”، لكن مصرفيون قالوا إنه لا توجد ضرورة لزيادتها خاصة أن الحدود الحالية مناسبة لتعاملات الأفراد، بالإضافة إلى أن التطبيق الرقمى الخاص بكل بنك يتيح تحويل مبالغ أكبر، ولكن الاختلاف أنه قد لا يكون تحويلًا لحظيًا وقد يستغرق ساعات.

ولامس التضخم خلال الفترات الماضية مستوى 40% قبل أن يتراجع إلى منتصف العشرينات فى الوقت الحالى، وهو مستوى يتوقع المصرى أن يظل مستقرًا حتى نهاية الربع الأخير من العام الجارى.

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وقال مصدر مُطلع بالبنك المركزى المصرى لـ”البورصة”، إن البنك لم يتخذ قرارًا جديدًا حتى الآن بشأن زيادة الحد الأقصى للتحويلات عبر تطبيق“إنستاباى” أو القنوات الرقمية للبنوك.

وأجرى البنك المركزى المصرى آخر زيادة للحدود القصوى لتحويل الأموال فى مارس 2023، ورفع“المركزى” الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، والحد الأقصى اليومى لقيمة المعاملات من البنك الواحد إلى 120 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى للمعاملات من البنك الواحد 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.

قال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن زيادة حدود التحويلات اللحظية عبر تطبيق“إنستاباى” يتعارض مع أهداف البنك المركزى بشأن تحجيم السيولة النقدية وتحجيم التضخم، كما أن الحدود الحالية للتحويلات مناسبة وتم زيادتها منذ عام تقريبًا، وتتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة.

وأضاف شوقى، أنه لا يوجد ضرورة لزيادة حدود التحويلات عبر التطبيق، خاصة أن القنوات الرقمية لبعض البنوك تتيح تحويل مبالغ أكبر، ويُمكن لعملاء تلك البنوك التعامل من خلال قنواتها الخاصة، ولكن“إنستاباى” تطبيق يستهدف كل الشرائح، والحدود الحالية تلائم متوسط احتياجات الغالبية العظمى.

وبلغ عدد المعاملات عبر“إنستاباى” وقنوات البنك الرقمية نحو 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه خلال 2023، وتجاوز عدد مستخدمى الخدمة 6.5 مليون عميل.

وأعفى البنك المركزى، العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر الإنترنت والموبايل البنكى بالجنيه المصرى، وكذلك المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إنه يجب ربط تغيير حدود التحويلات النقدية عبر“إنستاباى” والقنوات الرقمية للبنوك بمعدلات التضخم، واحتياجات الأفراد لسيولة أكبر فى فترات التضخم المرتفع تتناسب مع الزيادات المتكررة فى الأسعار.

وتوقع أن يلجأ البنك المركزى المصرى إلى زيادة الحدود خلال الأشهر المقبلة، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة المحلية.

وأشار إلى أنه من الصعب استخدام التطبيق كأداة للتحكم فى السيولة النقدية لدى الأفراد، لأن الأفراد إن لم يتمكنوا من إجراء التحويل الرقمى، سيضطرون للتداول النقدى وهو ضد سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الدولة حاليًا.

وقال إن إتاحة التحويل الرقمى بحدود تتناسب مع المرحلة الحالية يجذب مزيدًا من الشرائح للانضمام إلى التطبيق.

ورفع البنك المركزى المصرى الحد الأقصى للسحب النقدى من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا بدلًا من 150 ألف جنيه، ومن ماكينات الصراف الآلى إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه فى أبريل الماضى.

وقالت شيماء وجيه، مصرفية بأحد البنوك الخاصة، إن حدود التحويل عبر تطبيق“إنستاباى” مناسبة لاحتياجات الأفراد، والتعاملات المالية الكبيرة نسبيًا مثل سداد الأقساط أو الوفاء بالالتزامات المالية الكبيرة.

وأضافت أنه حال رغب الفرد فى تحويل مبالغ أكبر من الحدود المتاحة للتطبيق حاليًا فإنه يمكن استخدام التطبيق الرقمى للبنك الخاص به.

وأوضحت وجيه، أن تحويلات الأموال تخضع للرقابة من البنوك، خاصة إذا لامست الحدود القصوى بشكل متكرر، فإن البنك يتواصل مع العميل سواء المُرسل أو المُتلقى للوقوف على أسباب التحويل، ويجب أن تكون أهداف التحويل واضحة ومقبولة من قبل البنك.

وأشارت إلى أن الهدف من التطبيق هو إتاحة أداة سهلة وبسيطة لتحويل الأموال وبعض الخدمات المالية الأخرى تلائم كل الفئات، لذلك أتاح التطبيق سداد مستحقات البطاقات الائتمانية وسداد الفواتير، ومن المتوقع أن يضم مزيدًا من الخدمات لمستخدميه.

وقال رئيس قطاع التحول الرقمى فى الخدمات المصرفية بأحد البنوك، إن رفع الحدود القصوى لتطبيق“إنستاباى” مسألة وقت لكن قد لا يطبق فى العام الحالى.

وأضاف أن البنك المركزى يجرى مراجعات دورية باستمرار لقياس مدى مناسبة الحدود عبر تحليل بيانات التطبيق واستخداماته، والفئات المستهدف جذبها، مع مراعاة النواحى الأمنية وقواعد السلامة المصرفية وغسيل الأموال.

وتوقع أن تكون الزيادة فى حدود 30 إلى 40% بما يتماشى مع معدل التضخم الحالى خاصة فى الحدود اليومية.