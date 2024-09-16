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قيمة عمليات التسوية اللحظية ترتفع إلى 23.3 تريليون جنيه فى أغسطس

9/16/2024 4:09:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية“آر تى جى إس” بنسبة 41% فى أغسطس الماضى على أساس سنوى مسجلة نحو 23.3 تريليون جنيه مقابل 16.5 تريليون جنيه فى أغسطس 2023 .

وبدأ البنك المركزى المصرى العمل بنظام التسوية اللحظية اعتبارًا من مارس 2009، ويقوم النظام بتسوية أوامر الدفع عالية الأهمية كبيرة القيمة والتى تتم داخل نطاق الدولة، وبينها نظام القيد والإيداع المركزى لأدوات الدين، وتشترك جميع البنوك العاملة فى مصر كأعضاء مباشرين فى نظام التسوية اللحظية.

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وتراجعت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية على أساس شهرى بنسبة 7.7%، إذ سجلت فى يوليو الماضى نحو 25.2 تريليون جنيه، وذلك بعد نمو شهرى 50% فى يوليو مقارنة بـ16.8 تريليون جنيه فى يونيو 2024.



وارتفع إجمالى قيمة العمليات المنفذة خلال أول 8 أشهر من العام الجارى بنسبة 66.3% على أساس سنوى ليسجل نحو 179.2 تريليون جنيه مقابل 107.7 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وبلغ إجمالى قيمة العمليات المنفذة خلال 2023 نحو 172.7 تريليون جنيه عبر تنفيذ 2.5 مليون عملية.

وزاد عدد العمليات بنسبة 0.78% خلال أغسطس الماضى، مُسجلة نحو 206.2 ألف عملية مقابل 204.6 ألف عملية خلال الشهر نفسه من 2023، بينما انخفضت على أساس شهرى 7.4% حيث سجلت فى يوليو الماضى نحو 222.8 ألف عملية.

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