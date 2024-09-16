قيمة عمليات التسوية اللحظية ترتفع إلى 23.3 تريليون جنيه فى أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية“آر تى جى إس” بنسبة 41% فى أغسطس الماضى على أساس سنوى مسجلة نحو 23.3 تريليون جنيه مقابل 16.5 تريليون جنيه فى أغسطس 2023 .
وبدأ البنك المركزى المصرى العمل بنظام التسوية اللحظية اعتبارًا من مارس 2009، ويقوم النظام بتسوية أوامر الدفع عالية الأهمية كبيرة القيمة والتى تتم داخل نطاق الدولة، وبينها نظام القيد والإيداع المركزى لأدوات الدين، وتشترك جميع البنوك العاملة فى مصر كأعضاء مباشرين فى نظام التسوية اللحظية.
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وتراجعت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية على أساس شهرى بنسبة 7.7%، إذ سجلت فى يوليو الماضى نحو 25.2 تريليون جنيه، وذلك بعد نمو شهرى 50% فى يوليو مقارنة بـ16.8 تريليون جنيه فى يونيو 2024.
وارتفع إجمالى قيمة العمليات المنفذة خلال أول 8 أشهر من العام الجارى بنسبة 66.3% على أساس سنوى ليسجل نحو 179.2 تريليون جنيه مقابل 107.7 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وبلغ إجمالى قيمة العمليات المنفذة خلال 2023 نحو 172.7 تريليون جنيه عبر تنفيذ 2.5 مليون عملية.
وزاد عدد العمليات بنسبة 0.78% خلال أغسطس الماضى، مُسجلة نحو 206.2 ألف عملية مقابل 204.6 ألف عملية خلال الشهر نفسه من 2023، بينما انخفضت على أساس شهرى 7.4% حيث سجلت فى يوليو الماضى نحو 222.8 ألف عملية.
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