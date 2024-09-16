200 مليون دولار تراجعًا فى فائض صافى الأصول الأجنبية لدى المركزى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع فائض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى
المصرى فى أغسطس الماضى بنحو 200 مليون دولار، ليسجل 10.27 مليار دولار مقابل 10.47 مليار دولار بنهاية يوليو 2024.
وكان متوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى نهاية أغسطس نحو 48.62 جنيه للدولار، مقابل 48.58 جنيه للدولار فى يوليو.
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ويعد ذلك التراجع هو الأول منذ مايو الماضى، حيث تحول صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى للفائض للمرة الأولى منذ الأزمة الاقتصادية 2022، مُسجلًا 9.7 مليار دولار، مقابل عجز قدره 0.75 مليار دولار فى أبريل السابق له.
كما ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بنحو 108 ملايين دولار فى أغسطس الماضى، ليُسجل 46.6 مليار دولار، مقابل 46.49 مليار دولار فى يوليو.
وقفزت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال يوليو بنسبة 87%، لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم 5 سبتمبر الجارى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
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