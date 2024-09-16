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200 مليون دولار تراجعًا فى فائض صافى الأصول الأجنبية لدى المركزى

9/16/2024 4:08:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع فائض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى فى أغسطس الماضى بنحو 200 مليون دولار، ليسجل 10.27 مليار دولار مقابل 10.47 مليار دولار بنهاية يوليو 2024.

وكان متوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى نهاية أغسطس نحو 48.62 جنيه للدولار، مقابل 48.58 جنيه للدولار فى يوليو.

موضوعات متعلقة هشام عز العرب رئيسًا تنفيذيًا لـ”التجارى الدولى” خلفًا لـ”أباظة” قيمة عمليات التسوية اللحظية ترتفع إلى 23.3 تريليون جنيه فى أغسطس هل يرفع“المركزى” الحدود القصوى للتحويل عبر“إنستاباى”؟

ويعد ذلك التراجع هو الأول منذ مايو الماضى، حيث تحول صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى للفائض للمرة الأولى منذ الأزمة الاقتصادية 2022، مُسجلًا 9.7 مليار دولار، مقابل عجز قدره 0.75 مليار دولار فى أبريل السابق له.

كما ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بنحو 108 ملايين دولار فى أغسطس الماضى، ليُسجل 46.6 مليار دولار، مقابل 46.49 مليار دولار فى يوليو.

وقفزت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال يوليو بنسبة 87%، لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم 5 سبتمبر الجارى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

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