الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 42

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقسحار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 42 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.