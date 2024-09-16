الفجام انطلاق الدراسة في التطبيقي بتخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

MENAFN - Al-Anbaa) هنأ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، أبناءه الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .

وأفاد في تصريح له أن هذا العام عملت إدارة الهيئة جاهدة لتيسير كل السبل والإمكانيات التي تخدم العملية التعليمية والطلاب، مبينا أن هذا العام يشهد انطلاق الدراسة بتخصصات جديدة في كلية العلوم الصحية فني تخدير ومعالج تنفسي وكلية الدراسات التكنولوجية تخصص الطاقة المتجددة وكلية الدراسات التجارية خمسة تخصصات وهي نظم المعلومات الإدارية والإدارة المالية والإدارة اللوجستية والإدارة البشرية والتسويق والتي تلبي احتياجات سوق العمل هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية الخاصة في مختلف المعاهد التدريبية المنتهية بالتوظيف.

وأكد د.الفجام حرص إدارة الهيئة على تقديم كل الدعم للأنشطة والفعاليات العلمية التي تخدم العملية التعليمية وتساهم في تنميتها وتطويرها لتخدم رؤية واستراتيجية الهيئة 2023 /2028 والتي بدورها ترفع مستوى التعليم والتدريب في الكويت.

وأهاب د. الفجام أبناءه الطلبة بضرورة الالتزام بمواعيد الدراسة للمحاضرات والتقيد باللوائح والضوابط التعليمية والسلوكية الخاصة ، والحرص على التواصل الدائم مع الأساتذة واسترشادهم فيما يخص المواد الدراسية ليكونوا قادرين على تحقيق التحصيل العلمي المطلوب واستيفاء المقررات الدراسية المطلوبة للتخرج،كما شدد على ضرورة التزام الهيئة التدريسية والتدريبية بتعزيز العلاقة مع الطلبة وتوعويتهم المعرفية والدراسية بما يحتاجه الطالب وتوطيد المعرفة والولاء لديهم أنهم عماد المستقبل للكويت وبهم تنهض البلاد نحو التقدم والتنمية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.