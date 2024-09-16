الفجام انطلاق الدراسة في التطبيقي بتخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
هنأ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، أبناءه الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
وأفاد في تصريح له أن هذا العام عملت إدارة الهيئة جاهدة لتيسير كل السبل والإمكانيات التي تخدم العملية التعليمية والطلاب، مبينا أن هذا العام يشهد انطلاق الدراسة بتخصصات جديدة في كلية العلوم الصحية فني تخدير ومعالج تنفسي وكلية الدراسات التكنولوجية تخصص الطاقة المتجددة وكلية الدراسات التجارية خمسة تخصصات وهي نظم المعلومات الإدارية والإدارة المالية والإدارة اللوجستية والإدارة البشرية والتسويق والتي تلبي احتياجات سوق العمل هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية الخاصة في مختلف المعاهد التدريبية المنتهية بالتوظيف.
وأكد د.الفجام حرص إدارة الهيئة على تقديم كل الدعم للأنشطة والفعاليات العلمية التي تخدم العملية التعليمية وتساهم في تنميتها وتطويرها لتخدم رؤية واستراتيجية الهيئة 2023 /2028 والتي بدورها ترفع مستوى التعليم والتدريب في الكويت.
وأهاب د. الفجام أبناءه الطلبة بضرورة الالتزام بمواعيد الدراسة للمحاضرات والتقيد باللوائح والضوابط التعليمية والسلوكية الخاصة ، والحرص على التواصل الدائم مع الأساتذة واسترشادهم فيما يخص المواد الدراسية ليكونوا قادرين على تحقيق التحصيل العلمي المطلوب واستيفاء المقررات الدراسية المطلوبة للتخرج،كما شدد على ضرورة التزام الهيئة التدريسية والتدريبية بتعزيز العلاقة مع الطلبة وتوعويتهم المعرفية والدراسية بما يحتاجه الطالب وتوطيد المعرفة والولاء لديهم أنهم عماد المستقبل للكويت وبهم تنهض البلاد نحو التقدم والتنمية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
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