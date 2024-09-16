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شهيد متاثرا بجراح اصيب بها قبل عشرة ايام بقصف اسرائيلي لمركبة في طوباس

9/16/2024 2:13:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس /PNN/ اعلنت في محافظة طوباس عن استشهاد شاب فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها قبل عشرة ايام نتيجة قصف اسرائيلي لمركبة بالمحافظة.

واعلنت مصادر محلية في طوباس عن استشهاد الشاب "سيف أبو دواس" متأثرًا بإصابته جرّاء قصف الاحتلال مركبة في مدينة طوباس قبل نحو أسبوع.

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