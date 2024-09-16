شهيد متاثرا بجراح اصيب بها قبل عشرة ايام بقصف اسرائيلي لمركبة في طوباس

شهيد متاثرا بجراح اصيب بها قبل عشرة ايام بقصف اسرائيلي لمركبة في طوباس
التاريخ
9/16/2024 2:13:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
طوباس /PNN/ اعلنت في محافظة طوباس عن استشهاد شاب فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها قبل عشرة ايام نتيجة قصف
اسرائيلي لمركبة بالمحافظة.
واعلنت مصادر محلية في طوباس عن استشهاد الشاب "سيف أبو دواس" متأثرًا بإصابته جرّاء قصف الاحتلال مركبة في مدينة طوباس قبل نحو أسبوع.
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