الطقس: انخفاض على الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.