الاحتلال يواصل حملات الدهم والاعتقالات في مختلف محافظات الضفة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /محافظات /PNN / واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين حملات الدهم والتفتيش والاعتقالات في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وفي اطار هذه الاعتداءات الاسرائيلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي بالمخيم بأن قوات الاحتلال اعتقلت: عبد الفتاح أحمد محمد قراقع (19 عاما)، وعمار ادريس محمد قراقع (17 عاما)، وسيف فادي إبراهيم دعامسة (21 عاما) من مخيم الدهيشة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، شابين من قرية راس كركر وبلدة نعلين غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نوفل صالح جميل نوفل (18 عاما) من راس كركر، ومحمد جمال سليم الخواجة (26 عاما) من نعلين، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.

اما في محافظة اريحا فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وأوضح مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر واعتقلت الشقيقين محمد إبراهيم سالم نجوم وشقيقه سالم، وأحمد عماد العالم.

وفي اريحا ايضا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طفلا ووالده من قرية الجفتلك، شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل لؤي حامد أحمد مساعيد (12 عاما) ووالده، عقب مداهمة منزلهما.

وفي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مخيم العين غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم المخيم بعدد من الدوريات، وانتشر في عدة أماكن فيه، وداهم بعض منازل المواطنين.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية عوريف جنوب نابلس.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الاحتلال اقتحم القرية بعدد من الدوريات، وداهم بعض المنازل فيها، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال حتى إعداد هذا الخبر.









وفي نابلس ايضا أصيب، الليلة، شاب بالرصاص الحي، وآخر بجروح بعد اعتداء بالضرب تعرض له خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بأن شاباً (18 عاماً) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال انسحاب الاحتلال من مخيم بلاطة، عبر شارع القدس.

وأضافت المصادر أن شابا (23 عاما) أصيب باعتداء بالضرب خلال مداهمة الاحتلال منازل المواطنين في المخيم قبل انسحابه منه.



