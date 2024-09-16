عشرة شهداء إثر قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استشهد عشرة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، إثر الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة القصاص بمخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 15 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,337 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



