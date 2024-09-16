عشرة شهداء إثر قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استشهد عشرة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، إثر قصف
الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة القصاص بمخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 15 آخرين.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,337 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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