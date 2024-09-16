غالانت : فرص التوصل لتهدئة على حدود لبنان تتلاشى والجيش يضع خطط للسيطرة على مناطق بجنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / قالت مصادر اعلامية عبرية صباح اليوم ان وزير
جيش الاحتلال قال ان فرص التوصل لتهدئة على الحدود الشمالية مع لبنان اخذة بالتقلص بشكل كبير.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم ان وزير الجيش غالانت لوزير الدفاع الأمريكي أوستن: "احتمال التسوية في الشمال يتلاشى.
واوضح غالانت ان حزب الله يواصل ربط نفسه بحماس
حيث اصبح الاتجاه واضح ولا يمكن لإسرائيل البقاء صامتة على ما يجري".
وعلى الصعيد نفسه أوصى قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري جوردين، مؤخرًا في مناقشات مغلقة بالسماح للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان،
واضافت الصحيفة انها علمت” من مصادر مطلعة على الأمران اللواء جوردين اوضح أنه تم تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ مثل هذه الخطوة في وقت قصير .
واشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطوة هي في الواقع بداية عملية كبيرة وواسعة النطاق ضد حزب الله بعدما تعزز الإدراك على المستوى السياسي، بفشل الجهود الدبلوماسية الأميركية في التوصل إلى تسوية سياسية مع الحزب.
وكانت القناة 13 العبرية، قد قالت في وقت سابق الليلة الماضية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وصف ما ستواجهه إسرائيل مع "حزب الله" في شمال إسرائيل بـ"مواجهة واسعة النطاق"، خلال مباحثات استراتيجية مع قادة الأجهزة الأمنية.
وبين أحد مساعدي نتنياهو أنه "لم يتم تحديد الخطوة" التي وعد بها كبار المسؤولين منذ أشهر، مضيفا أنها قد تستغرق أسابيع أو بضعة أشهر من الآن، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن التقرير.
وكشفت "القناة 13"، في تقريرها، إلى أن هدف إسرائيل "ببدء جبهة حرب مع لبنان في أسرع وقت ممكن بناء على استعداد الجيش الإسرائيلي، والشرعية الدولية".
وفيما يتعلق بالحل الدبلوماسي، قال مسؤولون خلال اجتماع المباحثات الاستراتيجية الذي أقيم الخميس، "إن الحل الدبلوماسي وحده لا يمكن أن يؤدي إلى عودة عشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا منذ السابع من أكتوبر إلى منازلهم".
ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن توسيع "جبهة الحرب شمال إسرائيل سيتطلب خفض عدد القوات التي تقابل في غزة".
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