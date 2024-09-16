غالانت : فرص التوصل لتهدئة على حدود لبنان تتلاشى والجيش يضع خطط للسيطرة على مناطق بجنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / قالت مصادر اعلامية عبرية صباح اليوم ان جيش الاحتلال قال ان فرص التوصل لتهدئة على الحدود الشمالية مع لبنان اخذة بالتقلص بشكل كبير.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم ان وزير الجيش غالانت لوزير الدفاع الأمريكي أوستن: "احتمال التسوية في الشمال يتلاشى.

واوضح غالانت ان حزب الله يواصل ربط نفسه بحماس

حيث اصبح الاتجاه واضح ولا يمكن لإسرائيل البقاء صامتة على ما يجري".

وعلى الصعيد نفسه أوصى قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري جوردين، مؤخرًا في مناقشات مغلقة بالسماح للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان،



واضافت الصحيفة انها علمت” من مصادر مطلعة على الأمران اللواء جوردين اوضح أنه تم تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ مثل هذه الخطوة في وقت قصير .

واشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطوة هي في الواقع بداية عملية كبيرة وواسعة النطاق ضد حزب الله بعدما تعزز الإدراك على المستوى السياسي، بفشل الجهود الدبلوماسية الأميركية في التوصل إلى تسوية سياسية مع الحزب.

وكانت القناة 13 العبرية، قد قالت في وقت سابق الليلة الماضية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وصف ما ستواجهه إسرائيل مع "حزب الله" في شمال إسرائيل بـ"مواجهة واسعة النطاق"، خلال مباحثات استراتيجية مع قادة الأجهزة الأمنية.

وبين أحد مساعدي نتنياهو أنه "لم يتم تحديد الخطوة" التي وعد بها كبار المسؤولين منذ أشهر، مضيفا أنها قد تستغرق أسابيع أو بضعة أشهر من الآن، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن التقرير.

وكشفت "القناة 13"، في تقريرها، إلى أن هدف إسرائيل "ببدء جبهة حرب مع لبنان في أسرع وقت ممكن بناء على استعداد الجيش الإسرائيلي، والشرعية الدولية".

وفيما يتعلق بالحل الدبلوماسي، قال مسؤولون خلال اجتماع المباحثات الاستراتيجية الذي أقيم الخميس، "إن الحل الدبلوماسي وحده لا يمكن أن يؤدي إلى عودة عشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا منذ السابع من أكتوبر إلى منازلهم".

ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن توسيع "جبهة الحرب شمال إسرائيل سيتطلب خفض عدد القوات التي تقابل في غزة".



