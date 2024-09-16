تسجيل حالة وفاة بـ فيروس نيباه في كيرلا بالهند

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الإقليمية بولاية كيرلا في جنوب الهند اليوم الأحد عن وفاة شخص إثر إصابته بـ" فيروس نيباه" وأعلنت عن إجراءات لمنع تفشي الفيروس.
ونقلت وكالة (برس ترست أوف إنديا) عن وزيرة
الصحة في ولاية كيرلا فينا جورج القول إن "الرجل البالغ من العمر 24 عاما الذي توفي أخيرا في مستشفى
خاص في محافظة (مالابورام) في الولاية كان مصابا بفيروس نيباه".
وأضافت أنه جرى تشكيل 16 لجنة لمنع انتشار فيروس نيباه كما تم تحديد قائمة 151 شخصا من المخالطين لعزلهم.
وكان طفل يبلغ من العمر 14 عاما قد توفي بسبب اصابته بفيروس نيباه في يوليو الماضي بمحافظة (مالابورام) في ولاية (كيرلا) التي سجلت اصابات بفيروس نيباه في 2018 2019 2021 و2023.
وتأتي عدوى فيروس نيباه من الإصابة بمرض مصدره الحيوان وينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات وخفافيش الفاكهة بحسب منظمة الصحة العالمية.
كما يمكن أن ينتقل المرض عن طريق أطعمة ملوثة أو عن طريق التعامل مباشرة مع شخص مصاب.
وتحدث حالات تفشي المرض سنويا تقريبا في مناطق في قارة آسيا ولاسيما في بنغلاديش والهند.
وتظهر أعراض المرض بصورة شبيهة لأعراض الأنفلونزا كارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع.
واكتشف هذا الفيروس في ماليزيا لأول مرة في 1998.
وأدرجت منظمة الصحة العالمية فيروس نيباه مع فيروسات إيبولا وزيكا وكوفيد - 19 على قائمة الأمراض التي يجدر أن تحظى بأولوية في مجال البحوث العلمية نظرا لقدرتها على التسبب في حدوث وباء عالمي. (النهاية)
أ ت ك / ه س ص
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