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تسجيل حالة وفاة بـ فيروس نيباه في كيرلا بالهند

9/16/2024 12:07:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الإقليمية بولاية كيرلا في جنوب الهند اليوم الأحد عن وفاة شخص إثر إصابته بـ" فيروس نيباه" وأعلنت عن إجراءات لمنع تفشي الفيروس.
ونقلت وكالة (برس ترست أوف إنديا) عن وزيرة الصحة في ولاية كيرلا فينا جورج القول إن "الرجل البالغ من العمر 24 عاما الذي توفي أخيرا في مستشفى خاص في محافظة (مالابورام) في الولاية كان مصابا بفيروس نيباه".
وأضافت أنه جرى تشكيل 16 لجنة لمنع انتشار فيروس نيباه كما تم تحديد قائمة 151 شخصا من المخالطين لعزلهم.
وكان طفل يبلغ من العمر 14 عاما قد توفي بسبب اصابته بفيروس نيباه في يوليو الماضي بمحافظة (مالابورام) في ولاية (كيرلا) التي سجلت اصابات بفيروس نيباه في 2018 2019 2021 و2023.
وتأتي عدوى فيروس نيباه من الإصابة بمرض مصدره الحيوان وينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات وخفافيش الفاكهة بحسب منظمة الصحة العالمية.
كما يمكن أن ينتقل المرض عن طريق أطعمة ملوثة أو عن طريق التعامل مباشرة مع شخص مصاب.
وتحدث حالات تفشي المرض سنويا تقريبا في مناطق في قارة آسيا ولاسيما في بنغلاديش والهند.
وتظهر أعراض المرض بصورة شبيهة لأعراض الأنفلونزا كارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع.
واكتشف هذا الفيروس في ماليزيا لأول مرة في 1998.
وأدرجت منظمة الصحة العالمية فيروس نيباه مع فيروسات إيبولا وزيكا وكوفيد - 19 على قائمة الأمراض التي يجدر أن تحظى بأولوية في مجال البحوث العلمية نظرا لقدرتها على التسبب في حدوث وباء عالمي. (النهاية)

أ ت ك / ه س ص



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