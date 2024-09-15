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دَعوها فإنَّها مُنتنةٌ

9/15/2024 11:49:43 PM
(MENAFN- Al Watan) لقد اثلج صدري ضبط 7 مواطنين لنشرهم مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت، والكراهية والبغضاء التي ليست من اخلاق المسلم الحق ، و اتمنى من الجهات المعنية التشديد الصارم في العقوبة على من يقبل ومن يفعل هذه الاعمال ، و معالجة جذور هذا التعصب والعنصرية التي تغذى للصغير قبل الكبير، من اجل مجتمع مترابط ومتماسك، تزداد فيه المحبة والاخاء .
عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) رواه مسلم.
سوف تبقى ولكن إلى متى ؟ يعتمد هذا على واقع المجتمع الذي وجد من هو حاضن لها، بل و مشجع مع الأسف، في مجتمعنا حتى ممن يشنف اسماعنا في محاضرة أو ندوة ولقاء أو خطبة ويذكر لنا (قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِبلالٍ عندَ صلاةِ الفجرِ : ( يا بلالُ حدِّثْني بأرجى عمَلٍ عمِلْتَه عندَكَ في الإسلامِ فإنِّي سمِعْتُ اللَّيلةَ خَشْفةَ نَعليكَ بَيْنَ يدَيَّ في الجنَّةِ ) من (هو بلال) قد نسال الشيخ وغيره هل تتشرف وتسمى احد ابنائك باسمه ؟ سوف يقول (أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد) حديث غير صحيح ، لم يكن يملك بلال الحسب والنسب والمال ولقد ظفر بالجنة ومع اشرف الخلق .
يطفو على السطح أحيانا بعض العنصرية والتعصب المقيت الممزوج بالسخرية، نلاحظه في بعض قنوات التواصل الاجتماعي واللقاءات الاجتماعية، التمجيد والتضخيم الذي يثير السخرية لشخصية ما ،من غير استحقاق حقيقي في العلم والثقافة، مرده تعصب عائلي وقبلي. وليت الامر يتوقف عند هذا، بل النظر الى إنجازات الآخرين الذين هم خارج الانتماء القبلي والعائلي له ، بالانتقاص والتقليل من هذا الإنجاز أو النجاح والتفوق، أو عدم الحديث عنه أحيانا بتاتاً، وإن كان من زملائه أو أصدقائه أو معارفه بسبب أنه في منزلة مختلفة عن نسب هذا المتعصب . فهل سوف نجد عقولا حكيمة تستجيب لقول الرسول صل الله عليه وسلم ( دَعُوها فإنَّها مُنتنةٌ ) .

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