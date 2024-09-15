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التمريض تخصص الأحلام ومهنة التحديات

9/15/2024 11:49:43 PM
(MENAFN- Al Watan) التمريض في الجامعات والكليات، أكثر التخصصات إقبالًا من الطلبة الطامحين في الحصول على وظيفة مرموقة؛ بسبب الاحتياج المتزايد لمهنة التمريض في المؤسسات الصحية، وأيضًا لما له من أهمية قصوى ومكانة اجتماعية بدأت تتنامي في العقد الأخير. ولكن هناك تزايد من الضغوط المختلفة حول المهنة في المؤسسات الصحية، فمن المهم على نحو خاص أن يكون لدينا فريق دعم حول ممارسي المهنة.
يواجه الممارسون لهذه المهنة الحيوية قدرًا كبيرًا من المهام الإدارية والأعباء التنظيمية التي تمتد إلى أبعد من رعاية المرضى المباشرة. وتشمل هذه المسؤوليات التوثيق الشامل، والإبلاغ عن نتائج المرضى، والالتزام بمجموعة لا حصر لها من لوائح الرعاية الصحية، وضمان الامتثال لسياسات وإجراءات المستشفيات.
وفي حين أن هذه المهام ضرورية للحفاظ على سلامة المرضى، وتحسين جودة الرعاية، وتلبية المتطلبات القانونية، فإنها تضيف أيضًا إلى عبء عمل الممرضين والممرضات، ما يؤثر في رضاهم الوظيفي والجودة الشاملة لرعاية المرضى.
ويؤدي النقص في الممرضات والممرضين إلى زيادة عبء العمل عليهم ، ما يؤدي إلى ساعات عمل أطول ورعاية المزيد من المرضى. ويمكن أن يؤدي هذا إلى الأخطاء والإرهاق، ما يؤثر في رضاهم المهني وصحتهم العقلية. أيضًا يمكن أن يؤدي نقص ممارسي التمريض إلى ارتفاع ثمن الرعاية الصحية بسبب زيادة المضاعفات، وإطالة مدة إقامة المرضى في المستشفيات، وارتفاع معدلات الإخفاق في سير ومدة العلاج.
وتشير الأدلة إلى أن المستشفيات ذات العدد الكافي والجيد من الممرضين والممرضات يكون لديهم الوقت والموارد لتنفيذ عمليات الرعاية التي تؤثر بشكل أكثر فعالية وتخفيض مدد إقامة المرضى في المستشفيات. وقد تكون المطالب العاطفية للتمريض أكثر تحديًا من الجوانب الجسدية، حيث شَكَّل الكادر التمريضي روابط عاطفية مع المرضى وأسرهم، غالبًا في مواقف الضعف والمرض والوفاة. إن التعامل مع المرضى والأسر مؤثر للغاية، ومشاهدات المعاناة والوفيات، واتخاذ قرارات حاسمة في بيئات عالية الضغط يساهم في الضغط والتوتر العاطفي.
ومع هذه المهام الحيوية لمهنة التمريض، من المؤثر سلبًا أن تكون الفكرة خاطئة عن أهمية مهنة التمريض، التي قد نراها في المؤسسات الصحية، حيث يعتقد بعض المرضى والأطباء أن عمل الممرضين والممرضات سهل للغاية مقارنة ببقية التخصصات الصحية، وغالبًا ما يكون التصور حيال عملهم بشكل سلبي، ولا يُقدَّر بالشكل المطلوب.
وتناولت دراسة أُجريت عام 2019 في مجلة طب الأسرة والرعاية الأولية مواقف الأطباء والممرضات تجاه العلاقات التعاونية في مكان العمل، ووجد الباحثون أن ممارسي التمريض يفضلون التعاون والعمل الجماعي أكثر من الأطباء. كما اختلفت المواقف بشأن هيمنة الأطباء، وقبول التدريب المشترك بين الممرضين والأطباء. وقد تؤدي هذه المتغيرات، إلى صراعات القوة والتنافسات التي يمكن أن تؤثر في رضَا ممارسي التمريض.
وفقًا للدراسة التي نُشِرت في المجلة الأمريكية للتمريض في العام 2022، إن واحدة من كل ثلاث ممرضات تركت العمل، أو بدلت مسار المهنة أو مكان العمل بسبب سلوك الأطباء. وأجرى معهد ممارسات الدواء الآمنة في عام 2013 استطلاعًا لرأي الممرضات، حيث واجهت 87٪ من الممرضات، أطباء "يترددون أو يرفضون الإجابة عن أسئلة الممرضات، وتعرضت 74٪ منهن لتعليقات أو إهانات متعالية أو مهينة من الأطباء.
وذكر الدكتور آلان روزنشتاين المدير الطبي بمؤسسة VHA West Coast، وهو تحالف رعاية صحية يمثل 26٪ من المستشفيات المجتمعية في الولايات المتحدة، أنه "لا يمكن تَحمُّل عدم احترام الممرضات، إن مشكلة السلوك المشاغب تلفت انتباه المسؤولين التنفيذيين في المستشفيات؛ بسبب تأثيرها في عدد ورضا الممرضات".
ومع نقص الدراسات العلمية والاستقصائية في السعودية عن رضَا المتخصصين في مهنة التمريض، قد نرى بين الحين والآخر عدم احترام المتخصصين في التمريض، والمأمول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع الجمعيات العلمية ذات العَلاقة بعمل دراسات دقيقة حيال هذا الشأن، الذي بدوره يقود إلى التحسين المستمر لمهام وصلاحيات وحقوق الممرضات والممرضين، الذي سيكون له الأثر الأكبر في الاحتفاظ بكادر التمريض في الخطوط الأمامية على المدى الطويل للمساعدة على تعزيز العمل الجماعي والحفاظ على ثقافة قوية في مكان العمل.
ومن جانب آخر، تحثُ التوصيات أن يكون كادر التمريض محدد المهام والصلاحيات، وأن يكون هناك دعم من كوادر أخرى لبعض المهام التي لا يُفترض أن تكون ضمن مهام الممرضات والممرضين، كتأهيل كوادر متخصصة في الرعاية الصحية الأولية أو العامة، وكوادر متخصصين برعاية المرضى، الذي بدأ فعليًا في السعودية عبر برامج تدريبية مقدمة من الأكاديمية الصحية وكذلك من بعض الكليات التطبيقية الجامعية.
وفي الخِتام، يمكن أن يكون للمطالب الجسدية والعاطفية للتمريض تأثيرات عميقة على صحة الممرضات والممرضين ورفاهيتهم. إن معالجة هذه المطالب تتطلب اتباع نهج متعدد الأوجه، بما في ذلك تنفيذ التدخلات الناعمة مثل دعم التدريب والدراسات العلمية، وتوفير الدعم للصحة العقلية، وضمان مستويات كافية من المتخصصين في التمريض والمتخصصين في الرعاية الصحية والصحة العامة، وتعزيز بيئة العمل الداعمة.
إن إدراك هذه التحديات والتخفيف من حدتها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قوة العمل التمريضية، وضمان تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.

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