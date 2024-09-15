115.7 مليار ريال زيادة بالأصول الاحتياطية في المركزي السعودي

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت الأصول الاحتياطية بالبنك المركزي السعودي نموا بلغ 7% منذ بداية العام، معوضة الانخفاض الذي سجلته في العام الماضي، وذلك بعد أن زادت أصول البنك 115.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي 1.75 تريليون ريال موزعة بين الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي الدولي لدى صندوق النقد، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاستثمار في الأوراق المالية في الخارج.
ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى منذ 5 سنوات، حيث تفاوتت الأصول خلال السنوات الماضية بين الانخفاض والارتفاع الضئيل، ليسجل الربع الثاني من العام الحالي الارتفاع الأعلى، إذ ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية من 1.66 إلى 1.75 تريليون ريال. الاستثمار في الأوراق المالية
وقادت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج نمو الأصول الاحتياطية بتسجيلها نموا سنويا بلغ 6.8%، مرتفعة من 950.8 مليار ريال إلى 1.01 تريليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي. كما سجل النقد الأجنبي والودائع في الخارج نموا بلغ 4.9%، مرتفعا من 616.3 إلى 646.2 مليار ريال. في حين ظل الذهب مستقرا عند 1.6 مليار ريال، وانخفضت حقوق السحب الخاصة 1.2% من 78.2 إلى 77.2 مليار ريال. كما سجل الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي انخفاضا بـ10.7% من 14.9 إلى 13.3 مليار ريال. التغير السنوي
وسجلت الأصول الاحتياطية في المركزي السعودي انخفاضا خلال السنوات الخمس الماضية عن قيمتها في 2019، الذي بلغت فيه قيمة الاحتياطي 1.87 تريليون ريال، قبل أن تنخفض إلى 1.70 تريليون ريال في 2020، بانخفاض سنوي بلغ 9.2%، ثم ارتفعت بشكل بسيط في 2021 بـ0.4% إلى 1.707 تريليون ريال، قبل أن تصل إلى 1.72 تريليون ريال في 2022، بارتفاع سنوي بلغ 1.4%، ثم انخفضت في 2023 إلى 1.63 تريليون ريال، بانخفاض 5%، قبل أن تعود وتعوض في النصف الأول من العام الحالي، وتعود للقيمة التي سجلها في 2022. الأصول الإحتياطية بالمركزي السعودي (بالمليون ريال)
الذهب النقدي = 0
الربع الثاني 2023 = 1.624
الربع الثاني 2024 = 1.624
حقوق السحب الخاصة = - 1.2%
الربع الثاني 2023 = 78.251
الربع الثاني 2024 = 77.238
وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي = - 10.7%
الربع الثاني 2023 = 14.928
الربع الثاني 2024 = 13.331
نقد أجنبي وودائع في الخارج = 4.9%
الربع الثاني 2023 = 616.340
الربع الثاني 2024 = 646.285
استثمارات في أوراق مالية في الخارج = 6.8%
الربع الثاني 2023 = 950.876
الربع الثاني 2024 = 1.015.635
إجمالي الأصول = 5.5%
الربع الثاني 2023 = 1.662.018
الربع الثاني 2024 = 1.754.112
إجمالي الأصول الاحتياطية بالمركزي السعودي على مدى 5 سنوات (بالمليون ريال):
2019 = 1.873.411
2020 = 1.701.209 = - %9.2
2021 = 1.707.639 = %0.4
2022 = 1.724.440 = %1.4
2023 = 1.638.405 = - %5
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