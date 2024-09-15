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115.7 مليار ريال زيادة بالأصول الاحتياطية في المركزي السعودي

9/15/2024 11:49:43 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الأصول الاحتياطية بالبنك المركزي السعودي نموا بلغ 7% منذ بداية العام، معوضة الانخفاض الذي سجلته في العام الماضي، وذلك بعد أن زادت أصول البنك 115.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي 1.75 تريليون ريال موزعة بين الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي الدولي لدى صندوق النقد، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاستثمار في الأوراق المالية في الخارج.
ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى منذ 5 سنوات، حيث تفاوتت الأصول خلال السنوات الماضية بين الانخفاض والارتفاع الضئيل، ليسجل الربع الثاني من العام الحالي الارتفاع الأعلى، إذ ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية من 1.66 إلى 1.75 تريليون ريال.
الاستثمار في الأوراق المالية
وقادت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج نمو الأصول الاحتياطية بتسجيلها نموا سنويا بلغ 6.8%، مرتفعة من 950.8 مليار ريال إلى 1.01 تريليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي. كما سجل النقد الأجنبي والودائع في الخارج نموا بلغ 4.9%، مرتفعا من 616.3 إلى 646.2 مليار ريال. في حين ظل الذهب مستقرا عند 1.6 مليار ريال، وانخفضت حقوق السحب الخاصة 1.2% من 78.2 إلى 77.2 مليار ريال. كما سجل الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي انخفاضا بـ10.7% من 14.9 إلى 13.3 مليار ريال.
التغير السنوي
وسجلت الأصول الاحتياطية في المركزي السعودي انخفاضا خلال السنوات الخمس الماضية عن قيمتها في 2019، الذي بلغت فيه قيمة الاحتياطي 1.87 تريليون ريال، قبل أن تنخفض إلى 1.70 تريليون ريال في 2020، بانخفاض سنوي بلغ 9.2%، ثم ارتفعت بشكل بسيط في 2021 بـ0.4% إلى 1.707 تريليون ريال، قبل أن تصل إلى 1.72 تريليون ريال في 2022، بارتفاع سنوي بلغ 1.4%، ثم انخفضت في 2023 إلى 1.63 تريليون ريال، بانخفاض 5%، قبل أن تعود وتعوض في النصف الأول من العام الحالي، وتعود للقيمة التي سجلها في 2022.
الأصول الإحتياطية بالمركزي السعودي (بالمليون ريال)
الذهب النقدي = 0
الربع الثاني 2023 = 1.624
الربع الثاني 2024 = 1.624
حقوق السحب الخاصة = - 1.2%
الربع الثاني 2023 = 78.251
الربع الثاني 2024 = 77.238
وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي = - 10.7%
الربع الثاني 2023 = 14.928
الربع الثاني 2024 = 13.331
نقد أجنبي وودائع في الخارج = 4.9%
الربع الثاني 2023 = 616.340
الربع الثاني 2024 = 646.285
استثمارات في أوراق مالية في الخارج = 6.8%
الربع الثاني 2023 = 950.876
الربع الثاني 2024 = 1.015.635
إجمالي الأصول = 5.5%
الربع الثاني 2023 = 1.662.018
الربع الثاني 2024 = 1.754.112
إجمالي الأصول الاحتياطية بالمركزي السعودي على مدى 5 سنوات (بالمليون ريال):
2019 = 1.873.411
2020 = 1.701.209 = - %9.2
2021 = 1.707.639 = %0.4
2022 = 1.724.440 = %1.4
2023 = 1.638.405 = - %5

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