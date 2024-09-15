بنك التنمية يخرّج 27 قائدا تقنيا

(MENAFN
- Al Watan)
في إطار التزامه بتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال في القطاع المالي، أطلق بنك التنمية الاجتماعية برنامج *FintechHub*، بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج إمبريتك، وبالتعاون مع الشريك الداعم ((فنتك السعودية)). ويُعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى العالم من خلال مركز إمبريتك ويستهدف تمكين قادة المستقبل في مجال التقنية المالية.
وانعقد البرنامج من 8 إلى 12 سبتمبر في مدينة الرياض، بهدف تعزيز الابتكار في التقنية المالية عبر تطوير منظومة اقتصادية شاملة تركز على دعم المشاريع الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. أتاح البرنامج للمشاركين الاستفادة من أحدث الاتجاهات في مجال التقنية المالية، حيث تم تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم وتحقيق النجاح المستدام.
يهدف برنامج FintechHub إلى تعزيز الابتكار في التقنية المالية من خلال تطوير منظومة اقتصادية شاملة تركز على دعم المشاريع الناشئة ورواد الأعمال الطموحين، بحيث أتاح البرنامج للمشاركين فرصة الاستفادة من أحدث الاتجاهات في مجال التقنية المالية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم وتحقيق النجاح المستدام.
ويعكس هذا البرنامج تعاون البنك مع عدد من الشركاء والداعمين في قطاع التقنية المالية، بما في ذلك ((فنتك السعودية))، التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البرنامج مدعوم من مدربين معتمدين من قبل برنامج إمبريتك ورواد أعمال عالميين في مجال التكنولوجيا المالية
وتمكن المشاركون من التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال لضمان مواكبة تطورات السوق والبقاء في الطليعة، بالإضافة إلى تعلم كيفية تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة تتوافق مع احتياجات المستهلكين وتدفع بالنمو الاقتصادي. كما وفر البرنامج فرصًا للمشاركين للتواصل مع رواد الأعمال الآخرين في المجال، والاستفادة من خبرات قادة الصناعة الذين كانوا حاضرين لدعمهم.
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