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بنك التنمية يخرّج 27 قائدا تقنيا

9/15/2024 11:49:43 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار التزامه بتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال في القطاع المالي، أطلق بنك التنمية الاجتماعية برنامج *FintechHub*، بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج إمبريتك، وبالتعاون مع الشريك الداعم ((فنتك السعودية)). ويُعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى العالم من خلال مركز إمبريتك ويستهدف تمكين قادة المستقبل في مجال التقنية المالية.
وانعقد البرنامج من 8 إلى 12 سبتمبر في مدينة الرياض، بهدف تعزيز الابتكار في التقنية المالية عبر تطوير منظومة اقتصادية شاملة تركز على دعم المشاريع الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. أتاح البرنامج للمشاركين الاستفادة من أحدث الاتجاهات في مجال التقنية المالية، حيث تم تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم وتحقيق النجاح المستدام.
يهدف برنامج FintechHub إلى تعزيز الابتكار في التقنية المالية من خلال تطوير منظومة اقتصادية شاملة تركز على دعم المشاريع الناشئة ورواد الأعمال الطموحين، بحيث أتاح البرنامج للمشاركين فرصة الاستفادة من أحدث الاتجاهات في مجال التقنية المالية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم وتحقيق النجاح المستدام.
ويعكس هذا البرنامج تعاون البنك مع عدد من الشركاء والداعمين في قطاع التقنية المالية، بما في ذلك ((فنتك السعودية))، التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البرنامج مدعوم من مدربين معتمدين من قبل برنامج إمبريتك ورواد أعمال عالميين في مجال التكنولوجيا المالية
وتمكن المشاركون من التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال لضمان مواكبة تطورات السوق والبقاء في الطليعة، بالإضافة إلى تعلم كيفية تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة تتوافق مع احتياجات المستهلكين وتدفع بالنمو الاقتصادي. كما وفر البرنامج فرصًا للمشاركين للتواصل مع رواد الأعمال الآخرين في المجال، والاستفادة من خبرات قادة الصناعة الذين كانوا حاضرين لدعمهم.

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