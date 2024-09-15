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مخطط شامل لمحافظة القطيف

9/15/2024 11:49:39 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المخطط الشامل لمحافظة القطيف، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحويلها إلى واحة ساحلية متكاملة تواكب مسار التنمية والازدهار الذي تشهده المنطقة، وتعزز مكانتها بصفتها مركزًا حضريًا متطورًا يجمع بين الأصالة والتراث والتقدم الحديث.
مخططات محلية
أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمر العبداللطيف، أن الإعلان عن إقرار مجلس الهيئة للمخطط الشامل لمحافظة القطيف يأتي بعد اعتماد الإجراءات النظامية كافة، مؤكدا أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لاستكمال المخططات الشاملة لمحافظات المنطقة التي تقع ضمن إطارها الإشرافي، وأن المخطط الشامل لمحافظة القطيف هو أول المخططات الشاملة التي تم إقرارها من مجلس الهيئة، وسيتبعه قريبًا اعتماد المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن ومحافظة البيضاء، إلى جانب البدء بإعداد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية لجميع محافظات المنطقة بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق أدوارها وفقًا لرؤية المملكة 2030.
جودة الحياة
يهدف المخطط الشامل للقطيف إلى تحقيق نهضة شاملة من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الترابط المجتمعي، وإحياء البيئة العمرانية، مع الحفاظ على المواقع التراثية الفريدة، والاستفادة من الميزات النسبية للمحافظة مثل المناطق الساحلية، والزراعية، والأصول التراثية، وغابات المانجروف، كما يعمل المخطط على وضع السياسات العامة للتنمية وتحديد أولويات التطوير، بما يضمن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وتنظيم الأعمال وفق الأولويات المتفق عليها، ويشمل المخطط إعداد خطط ودراسات شاملة للمجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والاجتماعية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والبيئية، مما يسهم في توفير احتياجات المحافظة من الخدمات والمرافق العامة ورفع مستوى جودة الحياة.

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