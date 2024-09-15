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مؤشر تصاعدي للحالة المطرية بالمناطق

9/15/2024 11:49:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن السجلات المناخية تعطي مؤشرا تصاعديّا للظواهر الجوية، خاصة المطرية، على عدد من مناطق المملكة. وقال القحطاني إن محافظة جدة تُعدُ مثالاً لذلك، مشيرا إلى أن عام 2009 شهد كمية أمطار تراوحت ما بين 70- 95 ملم. وأضاف أنه في عام 2011 سجلت تقريبا 111 ملم، وفقاً لرادار الطقس، بينما في 2022 سجلت 182 ملم.
إلى ذلك، بلغ عدد محطات الأمطار حسب توزيع شبكة الرصد الهيدرولوجي في المناطق 395 محطة، في المقابل بلغ عدد المحطات المناخية 75 محطة، ومحطات السيول 14 محطة، وآبار المراقبة 420، بإجمالي 944 محطة وبئرا.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة في عدد محطات الرصد الهيدرولوجي بإجمالي 72 محطة أمطار، و12 محطة مناخية، و11 محطة سيول.
وتلعب الشبكة الهيدرولوجية دورا أساسيا في إدارة موارد المياه بالمملكة، فمن خلالها يتم تسجيل كميات الهاطل على الأحواض المائية، وقياس معدلات الجريان، وكذلك مراقبة أثرها على المياه الجوفية المتجددة والسدود.
وقد هطلت، الاحد، أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وامتدت إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
محطات لرصد الأمطار في المناطق
- عسير
66
- الرياض
50
- المدينة المنورة
48
- جازان
27
- تبوك
27
- القصيم
24
- حائل
20
- الباحة
17
- الشرقية
15
- الجوف
10
- الحدود الشمالية
5
- نجران
4

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