انتفاضة أبها أمام تراجع البكيرية

(MENAFN
- Al Watan)
تنطلق، اليوم، مواجهات الجولة الرابعة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بإقامة 3 مواجهات مهمة تأتي بعد فترة التوقف الدولية، وتسعى من خلالها الأندية المتواجهة إلى حصد النقاط الثلاث لاعتبارات عدة، فمنها من يريد مواصلة الانطلاقة الجيدة، ومنها من يبحث عن إيقاف تفريطه النقطي ومطاردة الأندية المتقدمة في الترتيب.
فعلى ملعبه يستقبل الزلفي الـ11 برصيد 4 نقاط مع ضيفه العدالة السادس بـ6 نقاط، وعلى ملعبه يستضيف البكيرية الـ16 برصيد نقطة واحدة، نظيره أبها الخامس بـ6 نقاط، ويتقابل على ملعب إدارة التعليم
بعنيزة، العربي التاسع برصيد 4 نقاط والجبلين الـ14 بـ3 نقاط.
MENAFN15092024000089011017ID1108676483
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.