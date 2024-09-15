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انتفاضة أبها أمام تراجع البكيرية

9/15/2024 11:49:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق، اليوم، مواجهات الجولة الرابعة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بإقامة 3 مواجهات مهمة تأتي بعد فترة التوقف الدولية، وتسعى من خلالها الأندية المتواجهة إلى حصد النقاط الثلاث لاعتبارات عدة، فمنها من يريد مواصلة الانطلاقة الجيدة، ومنها من يبحث عن إيقاف تفريطه النقطي ومطاردة الأندية المتقدمة في الترتيب.
فعلى ملعبه يستقبل الزلفي الـ11 برصيد 4 نقاط مع ضيفه العدالة السادس بـ6 نقاط، وعلى ملعبه يستضيف البكيرية الـ16 برصيد نقطة واحدة، نظيره أبها الخامس بـ6 نقاط، ويتقابل على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، العربي التاسع برصيد 4 نقاط والجبلين الـ14 بـ3 نقاط.

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