الذئاب يستعدون للآسيوية بالتكتيك

(MENAFN
- Al Watan)
كثف التعاون من تحضيراته الميدانية، لمواجهة الخالدية البحريني، بعد غد، في أولى مبارياته بدوري
أبطال آسيا 2، وركز مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على النواحي الفنية، إذ طبق عددا من الجمل التكتيكة، قبل أن يخضع لاعبيه لمناروة طبق خلالها اللاعبون الجمل التي شرحها المدرب خلال المران التكتيكي.
وشارك اللاعب عون السلولي في تدريبات الذئاب، خلال اليومين الماضيين، بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وعدم مشاركته في المواجهة التي جمعت السكري بالخليج الجمعة الماضي، وكسبها التعاون 2/صفر، في افتتاح الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
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