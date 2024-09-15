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الذئاب يستعدون للآسيوية بالتكتيك

9/15/2024 11:49:39 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف التعاون من تحضيراته الميدانية، لمواجهة الخالدية البحريني، بعد غد، في أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا 2، وركز مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على النواحي الفنية، إذ طبق عددا من الجمل التكتيكة، قبل أن يخضع لاعبيه لمناروة طبق خلالها اللاعبون الجمل التي شرحها المدرب خلال المران التكتيكي.
وشارك اللاعب عون السلولي في تدريبات الذئاب، خلال اليومين الماضيين، بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وعدم مشاركته في المواجهة التي جمعت السكري بالخليج الجمعة الماضي، وكسبها التعاون 2/صفر، في افتتاح الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

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