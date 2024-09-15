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الميترو يبتعد والدوسري يطوي الغياب

9/15/2024 11:49:39 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يكن انتصار الهلال على الرياض، أول من أمس، مجرد ثلاث نقاط للزعيم فقط، بل إنه خرج بعدة مكاسب من المواجهة، أهمها أنه واصل سلسلة اللا خسارة في الدوري، والتي وصلت إلى المباراة الـ39 تواليا، إذ كانت آخر خسارة دورية للزعيم في الجولة الـ28 للموسم قبل الماضي على يد العدالة، وثانيها استمرار توهج مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ووصوله إلى الهدف السادس في دوري روشن السعودي للمحترفين، وابتعاده بصدارة الهدافين واستمرار تسجيله لهدفين في كل لقاء، والمكسب الثالث هو عودة قائده ونجمه الدولي سالم الدوسري إلى زيارة الشباك بعد غياب 5 مباريات متتالية.
ابتعاد الميترو
واصل مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، توهجه خلال الموسم الحالي، بتسجيل هدفين جديدين، خلال مواجهة الرياض، رافعا رصيده إلى 6 أهداف، في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، هذا الموسم، متفوقا على العديد من النجوم، بمن فيهم قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفين فقط حتى الآن.
وكان رونالدو قد هزم ميتروفيتش، في صراع الموسم الماضي بالدوري السعودي، بفارق 7 أهداف كاملة، حيث توج الدون بجائزة الحذاء الذهبي، بعدما أحرز 35 هدفا.
طي الغياب
نجح قائد الهلال، سالم الدوسري في تسجيل أول أهدافه مع الزعيم بعد فترة من الغياب، بعدما هز شباك الرياض، إذ فشل الدوسري في تسجيل أي هدف مع الهلال منذ أن هز شباك الطائي، في الـ23 من مايو الماضي، لحساب الجولة الـ33 لدوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي، ليغيب عن التسجيل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراتي السوبر السعودي ومباراتي الجولتين الأولى والثانية للموسم الحالي، أي بعد غياب 114 يوما.
- الهلال يبلغ المباراة الـ39 دوريا بلا خسارة
- ميتروفيتش يواصل تألقه وتسجيل الثنائيات
- المهاجم الصربي ابتعد في صدارة هدافي الدوري
- الدوسري يعود للتسجيل بعد غياب 114 يوما.

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