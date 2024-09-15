الميترو يبتعد والدوسري يطوي الغياب

(MENAFN
- Al Watan)
لم يكن انتصار الهلال على الرياض، أول من أمس، مجرد ثلاث نقاط للزعيم فقط، بل إنه خرج بعدة مكاسب من المواجهة، أهمها أنه واصل سلسلة اللا خسارة في الدوري، والتي وصلت إلى المباراة الـ39 تواليا، إذ كانت آخر خسارة دورية للزعيم في الجولة الـ28 للموسم قبل الماضي على يد العدالة، وثانيها استمرار توهج مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ووصوله إلى الهدف السادس في دوري روشن السعودي للمحترفين، وابتعاده بصدارة الهدافين واستمرار تسجيله لهدفين في كل لقاء، والمكسب الثالث هو عودة قائده ونجمه الدولي سالم الدوسري إلى زيارة الشباك بعد غياب 5 مباريات
متتالية.
ابتعاد الميترو
واصل مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، توهجه خلال الموسم الحالي، بتسجيل هدفين جديدين، خلال مواجهة الرياض، رافعا رصيده إلى 6 أهداف، في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، هذا الموسم، متفوقا على العديد من النجوم، بمن فيهم قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفين فقط حتى الآن.
وكان رونالدو قد هزم ميتروفيتش، في صراع الموسم الماضي بالدوري السعودي، بفارق 7 أهداف كاملة، حيث توج الدون بجائزة الحذاء الذهبي، بعدما أحرز 35 هدفا.
طي الغياب
نجح قائد الهلال، سالم الدوسري في تسجيل أول أهدافه مع الزعيم بعد فترة من الغياب، بعدما هز شباك الرياض، إذ فشل الدوسري في تسجيل أي هدف مع الهلال منذ أن هز شباك الطائي، في الـ23 من مايو الماضي، لحساب الجولة الـ33 لدوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي، ليغيب عن التسجيل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراتي السوبر السعودي ومباراتي الجولتين الأولى والثانية للموسم الحالي، أي بعد غياب 114 يوما.
- الهلال يبلغ المباراة الـ39 دوريا بلا خسارة
- ميتروفيتش يواصل تألقه وتسجيل الثنائيات
- المهاجم الصربي ابتعد في صدارة هدافي الدوري
- الدوسري يعود للتسجيل بعد غياب 114 يوما.
MENAFN15092024000089011017ID1108676481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.