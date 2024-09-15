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العالمي والقلعة في مهمتين خطيرتين

9/15/2024 11:49:36 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع النصر والأهلي إلى تسجيل بداية قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، حينما يحل العالمي ضيفا على الشرطة العراقي، ويستقبل قلعة الكؤوس ضيفه برسيبوليس الإيراني، لحساب الجولة الأولى لمجموعة غرب القارة للبطولة القارية الجديدة، والتي تعد امتدادا للبطولة السابقة دوري أبطال آسيا، لكن بنظام جديد، إذ يشارك فيها أفضل 24 ناديا قاريا قسمت على مجموعتين في غرب القارة وشرقها، ثم تتأهل الأندية الـ8 الأولى في كل مجموعة إلى ثمن النهائي، بعد أن تخوض كل مجموعة 8 جولات في مرحلة الدوري، وهو النظام الجديد الذي يتم تنفيذه لأول مرة في بطولات الأندية، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة

نظام الدوريين
تضم البطولة دوريين، في كل منهما 12 فريقًا، بمنطقتي الغرب والشرق، حيث سيواجه كل فريق 8 منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج أرضه خلال الفترة بين الـ16 من سبتمبر الجاري وحتى الـ19 من فبراير المقبل. وبعد انتهاء مرحلة الدوري، تتأهل أفضل 8 أندية في كل دوري إلى ثمن النهائي، المقرر إقامة مبارياته في شهر مارس المقبل، والذي تتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتبارًا من دور الثمانية. وتستضيف المملكة الأدوار النهائية خلال الفترة من الـ25 من أبريل المقبل وحتى المباراة النهائية في الـ4 من مايو المقبل.
رحلة خطرة
سيكون النصر أمام رحلة محفوفة بالمخاطر الفنية، عندما يحل ضيفا على الشرطة العراقي، في مواجهة يحتضنها إستاد المدينة الدولي في بغداد، لا سيما في ظل غياب قائده ونجمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب إصابته بعدوى فيروسية حسب بيان ناديه، وقوة المنافس على أرضه وبين جماهيره، لذا فإن مهمة العالمي لن تكون سهلة، إلا أن الآمال معلقة على ما يملكه فارس نجد من خبرة عريضة في البطولات القارية، إضافة إلى امتلاكه لعدد من النجوم الدوليين على الصعيدين المحلي والأجنبي.
تحسين النتائج
يأمل العالمي في أن ينفض غبار تراجعه ومستوياته الباهتة منذ بداية الموسم الحالي، إذ خاض منذ بطولة السوبر السعودي -ومضي 3 جولات في دوري روشن السعودي للمحترفين- 5 مباريات، كسب مواجهتين، الأولى كانت أمام التعاون في نصف نهائي السوبر، والثانية أمام الفيحاء في ثاني جولات الدوري، وتعادل مرتين وكلتاهما في الدوري أمام الرائد في الجولة الأولى، والأهلي الجمعة الماضي. ويطمح فارس نجد خلال المباراة إلى تحسين النتائج، ومسح الصورة الباهتة التي ظهر عليها خلال الجولات الثلاث الأولى للدوري.
غياب عن المنافسة
يدخل الشرطة وهو بطل الدوري العراقي الموسم الماضي المباراة بطموحات كبيرة، حيث سيحاول الاستفادة من البداية البطيئة للنصر في الدوري السعودي، لكن الشرطة الذي حسم لقب الدوري المحلي الموسم الماضي بفارق 5 نقاط أمام القوة الجوية، ربما سيتأثر بغياب المباريات التنافسية، نتيجة عدم انطلاق منافسات الموسم المحلي الجديد. لقاء وحيد
لم يتواجه الفريقان من قبل في مناسبة واحدة، جمعتهما في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في أغسطس 2023، وحينها تفوق العالمي وانتصر 1/صفر، في طريقه لحصد أول لقب له في البطولة. وعلى صعيد مواجهات الشرطة السابقة مع الأندية السعودية، فإنه سيحاول تحسين رصيده على هذا الصعيد، حيث كان حقق فوزًا واحدًا فقط في المواجهات الست الماضية.
موقعة صعبة
على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، سيكون الأهلي مطالبا بمضاعفة الجهد، لتحسين صورته التي ظهر بها خلال بطولة السوبر السعودي والجولات الثلاث الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يستقبل ضيفا مزعجا وقويا هو بيرسيبوليس الإيراني، وتأكيد أن تعثره الأخير في الدوري بالتعادل مع النصر والذي سبقه الخسارة أمام الفتح، كان بسبب سوء الطالع، خصوصا في لقاء النصر، بعدما خسر الانتصار في الثواني الأخيرة من اللقاء. معاناة محلية
في المقابل يعاني بيرسيبوليس في الدوري الإيراني هذا الموسم بعد خوض 3 مباريات، حيث يمتلك في رصيده 5 نقاط، وهو يتأخر بفارق 7 نقاط خلف سيباهان المتصدر والذي لعب 4 مباريات، لكن الفريق دوما ما يكون مختلفا كليا في البطولات القارية.
ميزة أهلاوية
يأمل قلعة الكؤوس في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه، وتحسين مستوى النتائج، بعد أن جمع 4 نقاط في الجولات الثلاث الأولى من الدوري، ويطمح في تحقيق الفوز، بعد أن أخفق في الانتصار خلال مبارياته الثلاث الأخيرة أمام أندية إيران في البطولة القارية.
ويملك الراقي عددا من اللاعبين المؤثرين في قائمته، خصوصا في الجانب الأجنبي، إضافة إلى وجود لاعبين جيدين في العنصر المحلي، إلا أن ما يعاب على الفريق هو عدم المحافظة على النتيجة عند تقدمه.
تفوق إيراني
يتفوق الفريق الإيراني في المواجهات المباشرة أمام الأهلي، حيث حقق الانتصار مرتين في المباريات الأربع السابقة بينهما، علمًا بأن الفريقين تبادلا الفوز خلال دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019.
مواجهتان صعبتان
ضمن نفس منافسات مجموعة الغرب تقام اليوم مواجهتين أخريين، فعلى إستاد هزاع بن زايد يتقابل بطل النسخة الماضية للبطولة القارية وآخر أبطالها بمسماها القديم دوري أبطال آسيا، العين الإماراتي، والسد القطري حامل لقب 2011، في قمة خليجية خالصة.
ويتواجه على إستاد أزادي الاستقلال الإيراني والغرافة القطري.

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