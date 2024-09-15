العالمي والقلعة في مهمتين خطيرتين

(MENAFN
- Al Watan)
يتطلع النصر والأهلي إلى تسجيل بداية قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، حينما يحل العالمي ضيفا على الشرطة العراقي، ويستقبل قلعة الكؤوس ضيفه برسيبوليس الإيراني، لحساب الجولة الأولى لمجموعة غرب القارة للبطولة القارية الجديدة، والتي تعد امتدادا للبطولة السابقة دوري أبطال آسيا، لكن بنظام جديد، إذ يشارك فيها أفضل 24 ناديا قاريا قسمت على مجموعتين في غرب القارة وشرقها، ثم تتأهل الأندية الـ8 الأولى في كل مجموعة إلى ثمن النهائي، بعد أن تخوض كل مجموعة 8 جولات في مرحلة الدوري، وهو النظام الجديد الذي يتم تنفيذه لأول مرة في بطولات الأندية، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة
نظام الدوريين
تضم البطولة دوريين، في كل منهما 12 فريقًا، بمنطقتي الغرب والشرق، حيث سيواجه كل فريق 8 منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج أرضه خلال الفترة بين الـ16 من سبتمبر الجاري وحتى الـ19 من فبراير المقبل. وبعد انتهاء مرحلة الدوري، تتأهل أفضل 8 أندية في كل دوري إلى ثمن النهائي، المقرر إقامة مبارياته في شهر مارس المقبل، والذي تتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتبارًا من دور الثمانية. وتستضيف المملكة الأدوار النهائية خلال الفترة من الـ25 من أبريل المقبل وحتى المباراة النهائية في الـ4 من مايو المقبل.
رحلة خطرة
سيكون النصر أمام رحلة محفوفة بالمخاطر الفنية، عندما يحل ضيفا على الشرطة العراقي، في مواجهة يحتضنها إستاد المدينة الدولي في بغداد، لا سيما في ظل غياب قائده ونجمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب إصابته بعدوى فيروسية حسب بيان ناديه، وقوة المنافس على أرضه وبين جماهيره، لذا فإن مهمة العالمي لن تكون سهلة، إلا أن الآمال معلقة على ما يملكه فارس نجد من خبرة عريضة في البطولات القارية، إضافة إلى امتلاكه لعدد من النجوم الدوليين على الصعيدين المحلي والأجنبي.
تحسين النتائج
يأمل العالمي في أن ينفض غبار تراجعه ومستوياته الباهتة منذ بداية الموسم الحالي، إذ خاض منذ بطولة السوبر السعودي -ومضي 3 جولات في دوري روشن السعودي للمحترفين- 5 مباريات، كسب مواجهتين، الأولى كانت أمام التعاون في نصف نهائي السوبر، والثانية أمام الفيحاء في ثاني جولات الدوري، وتعادل مرتين وكلتاهما في الدوري أمام الرائد في الجولة الأولى، والأهلي الجمعة الماضي. ويطمح فارس نجد خلال المباراة إلى تحسين النتائج، ومسح الصورة الباهتة التي ظهر عليها خلال الجولات الثلاث الأولى للدوري.
غياب عن المنافسة
يدخل الشرطة وهو بطل الدوري العراقي الموسم الماضي المباراة بطموحات كبيرة، حيث سيحاول الاستفادة من البداية البطيئة للنصر في الدوري السعودي، لكن الشرطة الذي حسم لقب الدوري المحلي الموسم الماضي بفارق 5 نقاط أمام القوة الجوية، ربما سيتأثر بغياب المباريات التنافسية، نتيجة عدم انطلاق منافسات الموسم المحلي الجديد. لقاء وحيد
لم يتواجه الفريقان من قبل في مناسبة واحدة، جمعتهما في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في أغسطس 2023، وحينها تفوق العالمي وانتصر 1/صفر، في طريقه لحصد أول لقب له في البطولة. وعلى صعيد مواجهات الشرطة السابقة مع الأندية السعودية، فإنه سيحاول تحسين رصيده على هذا الصعيد، حيث كان حقق فوزًا واحدًا فقط في المواجهات الست الماضية.
موقعة صعبة
على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، سيكون الأهلي مطالبا بمضاعفة الجهد، لتحسين صورته التي ظهر بها خلال بطولة السوبر السعودي والجولات الثلاث الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يستقبل ضيفا مزعجا وقويا هو بيرسيبوليس الإيراني، وتأكيد أن تعثره الأخير في الدوري بالتعادل مع النصر والذي سبقه الخسارة أمام الفتح، كان بسبب سوء الطالع، خصوصا في لقاء النصر، بعدما خسر الانتصار في الثواني الأخيرة من اللقاء. معاناة محلية
في المقابل يعاني بيرسيبوليس في الدوري الإيراني هذا الموسم بعد خوض 3 مباريات، حيث يمتلك في رصيده 5 نقاط، وهو يتأخر بفارق 7 نقاط خلف سيباهان المتصدر والذي لعب 4 مباريات، لكن الفريق دوما ما يكون مختلفا كليا في البطولات القارية.
ميزة أهلاوية
يأمل قلعة الكؤوس في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه، وتحسين مستوى النتائج، بعد أن جمع 4 نقاط في الجولات الثلاث الأولى من الدوري، ويطمح في تحقيق الفوز، بعد أن أخفق في الانتصار خلال مبارياته الثلاث الأخيرة أمام أندية إيران في البطولة القارية.
ويملك الراقي عددا من اللاعبين المؤثرين في قائمته، خصوصا في الجانب الأجنبي، إضافة إلى وجود لاعبين جيدين في العنصر المحلي، إلا أن ما يعاب على الفريق هو عدم المحافظة على النتيجة عند تقدمه.
تفوق إيراني
يتفوق الفريق الإيراني في المواجهات المباشرة أمام الأهلي، حيث حقق الانتصار مرتين في المباريات الأربع السابقة بينهما، علمًا بأن الفريقين تبادلا الفوز خلال دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019.
مواجهتان صعبتان
ضمن نفس منافسات مجموعة الغرب تقام اليوم مواجهتين أخريين، فعلى إستاد هزاع بن زايد يتقابل بطل النسخة الماضية للبطولة القارية وآخر أبطالها بمسماها القديم دوري أبطال آسيا، العين الإماراتي، والسد القطري حامل لقب 2011، في قمة خليجية خالصة.
ويتواجه على إستاد أزادي الاستقلال الإيراني والغرافة القطري.
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