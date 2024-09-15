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180 يوما مهلة لتصحيح أوضاع محلات مواد البناء

9/15/2024 11:49:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أمهلت البلديات والإسكان محلات بيع مواد البناء 180 يومًا لتصحيح أوضاعها، بما يتناسب مع اشتراطات محلات بيع مواد البناء، التي صدرت أمس، والتي تعالج ما قد يؤثر على مستهدفات البيئة العمرانية والنسيج الحضري.
وتهدف اشتراطات محلات بيع مواد البناء، والتي تحل محل الاشتراطات التي كان قد أعلن عنها في رمضان من العام 1442، إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
حق الطريق
تنقسم الاشتراطات الجديدة من حيث الجملة إلى متطلبات مكانية وفنية وتشغيلية، فيما أولت الاشتراطات الجديدة ظواهر التشوه البصري واستغلال الارتدادات والمواقف اهتمامًا، ومن ضمن الضوابط التي تضمنتها الاشتراطات، منع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، وكذلك منع استخدام المركبات الموقوفة أمام المحلات أو المواقف التابعة للمحلات بأي شكل من الأشكال بما في ذلك عرض وتخزين مواد البناء.
التشوه البصري
تضمنت الاشتراطات الجديدة العمل على صيانة واجهة المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري، وصيانة الجدران الخارجية للمنشأة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري، وتلزم الاشتراطات الجديدة العاملين في المنشأة بحمل بطاقة العمل أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بها، وتقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن.
الحماية والسلامة
تمنع الاشتراطات الجديدة تصريف أي مادة خطرة أو كيميائية في الشوارع أو المجاري الصحية، كما يجب عرض وتخزين الطلاء في مناطق مزودة بأنظمة الحماية التلقائية من الحريق المعتمدة وفقا لما ورد في الكود السعودي للحماية من الحرائق، مع منع تخزين مواد الطلاء على الأدراج أو في مناطق مرور العاملين، وأن يتم وضع الطلاء في عبوات ذات سعة 5 جالونات أو أقل، على أن تكون مصنوعة من المعدن أو البلاستيك، وتحقيق متطلبات الدفاع المدني فيما يخص مناطق تخزين وبيع الدهانات مثل التهوية والإضاءة.
من الاشتراطات الجديدة
- منع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة
- عدم السماح باستخدام المركبات أمام المحلات للعرض والتخزين
- صيانة واجهة المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب
- صيانة الجدران الخارجية للمنشأة وخلوها من الملصقات
- حمل بطاقة العمل أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بها
- تقيد جميع العاملين بالمحافظة بالنظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن.

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