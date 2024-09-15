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ترامب ينجو من محاولة اغتيال للمرة الثانية في ولاية فلوريدا

9/15/2024 8:03:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجا المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية والرئيس السابق دونالد ترامب من محاولة اغتيال للمرة الثانية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي (اف بي اي) في بيان اوردته شبكة (سي ان ان) الاخبارية ان "التحقيقات الاولية الجارية في حادثة اطلاق نار خارج منتجع الرئيس السابق بولاية فلوريدا مساء يوم الاحد15 سبتمبر الجاري اظهرت انها كانت على ما يبدو محاولة اغتيال استهدفت ترامب".
من جهته قال قائد شرطة مقاطعة (مارتن) ويليام سنايدر في تصريحات صحفية ان الشرطة اعتقلت مشتبها به في الستينيات من عمره بعد إطلاق أعيرة نارية من داخل مركبته باتجاه ملعب ترامب للغولف ، مشيرا إلى ان الرئيس السابق الذي كان قريبا من الحادثة وهو بأمان ولم يصب بأذى.
واضاف سنايدر انه تم حجز مركبة المشتبه به من قبل مكتب (اف بي اي) الذي سيتولى التحقيق جنبا إلى جنب مع مكتب قائد شرطة مقاطعة (بالم بيتش) وجهاز الخدمة السرية الأمريكي.
وذكرت تقارير إعلامية اميركية أنه تم العثور على سلاح، قيل إنه بندقية من طراز كلاشنيكوف.
ونقلت وسائل اعلام اميركية عن مدير شرطة بالم بيتش قوله إن مطلق النار كان يختبئ بين الأشجار وانه كان يبعد عن الرئيس السابق ما بين 300 إلى 500 متر.
وكانت حملة ترامب قد اكدت وقوع "إطلاق نار على مقربة منه" في منتجع الغولف في (ويست بالم بيتش) بولاية فلوريدا مؤكدة أن الرئيس السابق في أمان.
وقال المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشيونغ في بيان "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه".
وكان ترامب يلعب الغولف في ملعبه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، على مقربة من مقر إقامته في مارالاغو، خلال يوم ينقطع فيه عن الحملة الرئاسية، وفق تقارير إعلامية متعددة.
وكان برفقة ترامب فريق الحماية الخاص به عندما تم إطلاق الأعيرة النارية.
ونقلت الحملة الانتخابية عن الرئيس السابق قوله عقب الحادثة "انا بخير ولاشيء سيوقفني .. لن أستسلم أبدا".
وتداولت وسائل اعلام اميركية صورة قالت انها للمشتبه به في حادث اطلاق النار، بالإضافة الى سيارته التي جرى توقيفها من قبل الشرطة.
من جهته أعلن البيت الأبيض في بيان أنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الحادث وإنهما شعرا "بارتياح بعد معرفة أن ترامب بخير"، مضيفا انه "سيجري اطلاعهما على التطورات بانتظام".
وقالت نائبة الرئيس والمرشحة اليدقمراطية للرئاسة كامالا هاريس في تغريدة على منصة (اكس): "أنا سعيدة أن ترامب بخير" ، مشددة على أن "العنف ليس له مكان في أمريكا".
بدوره، اشاد زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بجهاز الخدمة السرية لضمانة سلامة ترامب، مشددا على أن :" لا مكان في هذا البلد للعنف السياسي من أي نوع"، داعيا الى "محاكمة الجاني إلى أقصى حد يسمح به القانون".
وكان دونالد ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال اثناء تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا في شهر يوليو الماضي.

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