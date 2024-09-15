ترامب ينجو من محاولة اغتيال للمرة الثانية في ولاية فلوريدا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نجا المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية والرئيس السابق دونالد ترامب
من محاولة اغتيال للمرة الثانية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي (اف بي اي) في بيان اوردته شبكة (سي ان ان) الاخبارية ان "التحقيقات الاولية الجارية في حادثة اطلاق نار خارج منتجع الرئيس السابق بولاية فلوريدا مساء يوم الاحد15 سبتمبر الجاري اظهرت انها كانت على ما يبدو محاولة اغتيال استهدفت ترامب".
من جهته قال قائد شرطة مقاطعة (مارتن) ويليام سنايدر في تصريحات صحفية ان الشرطة اعتقلت مشتبها به في الستينيات من عمره بعد إطلاق أعيرة نارية من داخل مركبته باتجاه ملعب ترامب للغولف ، مشيرا إلى ان الرئيس السابق الذي كان قريبا من الحادثة وهو بأمان ولم يصب بأذى.
واضاف سنايدر انه تم حجز مركبة المشتبه به من قبل مكتب (اف بي اي) الذي سيتولى التحقيق جنبا إلى جنب مع مكتب قائد شرطة مقاطعة (بالم بيتش) وجهاز الخدمة السرية الأمريكي.
وذكرت تقارير إعلامية اميركية أنه تم العثور على سلاح، قيل إنه بندقية من طراز كلاشنيكوف.
ونقلت وسائل اعلام اميركية عن مدير شرطة بالم بيتش قوله إن مطلق النار كان يختبئ بين الأشجار وانه كان يبعد عن الرئيس السابق ما بين 300 إلى 500 متر.
وكانت حملة ترامب قد اكدت وقوع "إطلاق نار على مقربة منه" في منتجع الغولف في (ويست بالم بيتش) بولاية فلوريدا مؤكدة أن الرئيس السابق في أمان.
وقال المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشيونغ في بيان "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه".
وكان ترامب يلعب الغولف في ملعبه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، على مقربة من مقر إقامته في مارالاغو، خلال يوم ينقطع فيه عن الحملة الرئاسية، وفق تقارير إعلامية متعددة.
وكان برفقة ترامب فريق الحماية الخاص به عندما تم إطلاق الأعيرة النارية.
ونقلت الحملة الانتخابية عن الرئيس السابق قوله عقب الحادثة "انا بخير ولاشيء سيوقفني .. لن أستسلم أبدا".
وتداولت وسائل اعلام اميركية صورة قالت انها للمشتبه به في حادث اطلاق النار، بالإضافة الى سيارته التي جرى توقيفها من قبل الشرطة.
من جهته أعلن البيت الأبيض في بيان أنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الحادث وإنهما شعرا "بارتياح بعد معرفة أن ترامب بخير"، مضيفا انه "سيجري اطلاعهما على التطورات بانتظام".
وقالت نائبة الرئيس والمرشحة اليدقمراطية للرئاسة كامالا هاريس في تغريدة على منصة (اكس): "أنا سعيدة أن ترامب بخير" ، مشددة على أن "العنف ليس له مكان في أمريكا".
بدوره، اشاد زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بجهاز الخدمة السرية لضمانة سلامة ترامب، مشددا على أن :" لا مكان في هذا البلد للعنف السياسي من أي نوع"، داعيا الى "محاكمة الجاني إلى أقصى حد يسمح به القانون".
وكان دونالد ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال اثناء تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا في شهر يوليو الماضي.
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