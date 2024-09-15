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رئيس البرلمان العربي يشيد بالإنجازات الحقوقية للبحرين

9/15/2024 7:22:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العسومي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المرصد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬صون‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬صناعة‭ ‬بحرينية‭ ‬وترجمة‭ ‬حقيقية‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬في‭ ‬إيلاء‭ ‬ملف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى،‭ ‬وكذلك‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬رئيس‭ ‬المرصد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬لمجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المرصد،‭ ‬بالقاهرة‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المرصد‭.‬

وقال‭ ‬العسومي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تأتي‭ ‬امتدادا‭ ‬لنهج‭ ‬المملكة‭ ‬الراسخ‭ ‬والأصيل‭ ‬المستمد‭ ‬من‭ ‬قيمها‭ ‬الحضارية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬باللفتة‭ ‬الأبوية‭ ‬والكريمة‭ ‬لجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالعفو‭ ‬الشامل‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬المحبوسين‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

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