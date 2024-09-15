رئيس البرلمان العربي يشيد بالإنجازات الحقوقية للبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، «رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان» بما حققته مملكة البحرين من إنجازات على صعيد صون وحماية حقوق الإنسان والتعايش السلمي، مشيرًا إلى أنه بات صناعة بحرينية وترجمة حقيقية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، في إيلاء ملف حقوق الإنسان أولوية قصوى، وكذلك دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك في كلمة رئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد، بالقاهرة بحضور أعضاء مجلس أمناء المرصد.
وقال العسومي إن هذه الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين تأتي امتدادا لنهج المملكة الراسخ والأصيل المستمد من قيمها الحضارية والإنسانية، مشيدًا باللفتة الأبوية والكريمة لجلالة ملك البلاد المعظم بالعفو الشامل والإفراج عن بعض المحبوسين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
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