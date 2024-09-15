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عاهل البلاد وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من وزير المالية والاقتصاد الوطني

9/15/2024 7:22:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والفريق‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬المملوك‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات،‭ ‬وتصدر‭ ‬الفريق‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للصانعين‭. ‬وأكد‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يأتي‭ ‬تتويجاً‭ ‬وانعكاساً‭ ‬لرؤى‭ ‬وتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السديدة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬إنجازات‭ ‬المملكة‭ ‬الزاخر،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬لهذا‭ ‬التفوق‭ ‬الكبير‭ ‬يأتي‭ ‬بفضل‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬دائمة‭ ‬لتوجيه‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الدؤوبة‭ ‬بروح‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬وخلق‭ ‬آفاق‭ ‬متجددة‭ ‬للخطط‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والفريق‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات،‭ ‬وتصدر‭ ‬الفريق‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للصانعين‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يأتي‭ ‬تتويجاً‭ ‬وانعكاساً‭ ‬للرؤى‭ ‬الحكيمة‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬الشاملة‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬خفاقًا‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

وثمن‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الحرص‭ ‬الدائم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الدؤوبة‭ ‬بروح‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬وخلق‭ ‬آفاقٍ‭ ‬متجددة‭ ‬للخطط‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬لصالح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبنائها‭.‬

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