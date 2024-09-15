عاهل البلاد وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من وزير المالية والاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، رفع فيها باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق مكلارين المملوك لشركة ممتلكات البحرين القابضة «صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين» بالمركز الأول في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، وتصدر الفريق لبطولة العالم للصانعين. وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً وانعكاساً لرؤى وتوجيهات جلالته السديدة لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة التي تضاف إلى سجل إنجازات المملكة الزاخر، مؤكداً أن تحقيق فريق مكلارين لهذا التفوق الكبير يأتي بفضل المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يوليه سموه من دعم ومساندة دائمة لتوجيه كل الجهود والمساعي الدؤوبة بروح فريق البحرين نحو تطوير مسارات العمل في شركة ممتلكات البحرين القابضة وخلق آفاق متجددة للخطط والفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالخير على مملكة البحرين وشعبها الكريم.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، رفع فيها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، وتصدر الفريق بطولة العالم للصانعين.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً وانعكاساً للرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرصه على مواصلة العمل نحو مزيدٍ من التقدم ضمن مسيرة الوطن الشاملة ورفع اسم المملكة خفاقًا عاليًا في مختلف المحافل الرياضية العالمية.
وثمن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الحرص الدائم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توجيه كافة الجهود والمساعي الدؤوبة بروح فريق البحرين نحو تطوير مسارات العمل في شركة ممتلكات البحرين القابضة وخلق آفاقٍ متجددة للخطط والفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالخير والنماء لصالح مملكة البحرين وأبنائها.
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