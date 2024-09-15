أمين عام الأعلى للشباب والرياضة ووزيرة شؤون الشباب يشهدان إطلاق النسخة الرابعة من المشروع الوطني ((لامع))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬بارك‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬ووزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬لامع‭ ‬وبابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬وفولاذ‭ ‬القابضة،‭ ‬وبنك‭ ‬السلام،‭ ‬وجي‭ ‬إف‭ ‬إتش،‭ ‬وسيكو،‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬لدعم‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬لامع‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭.‬

وكان‭ ‬الحفل‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬بعزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬ثم‭ ‬ألقت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬كلمة‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬يحمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬مشاعل‭ ‬الخير‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديمهم‭ ‬نماذج‭ ‬قيادية‭ ‬فاعلة‭ ‬تكون‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬صناعة‭ ‬مستقبل‭ ‬المملكة‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الذي‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬ويثق‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬قدرات‭ ‬شبابنا‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬قطاعات‭ ‬المملكة‭ ‬وسط‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والذي‭ ‬وضع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬شباب‭ ‬الوطن‭ ‬كأحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الأساسية‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬المملكة‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬لامع‮»‬‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬فكرة‭ ‬أطلقها‭ ‬ملهم‭ ‬الشباب‭ ‬وقائدهم‭ ‬ولامعهم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬انتقاء‭ ‬أفضل‭ ‬القيادات‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة،‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬وخلق‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬شابة‭ ‬وعقول‭ ‬نيرة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬جميع‭ ‬تحديات‭ ‬لتتولى‭ ‬زمام‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتساعد‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬مستقبل‭ ‬المملكة‭ ‬الزاهر‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬كلمتها‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أوجه‭ ‬كلمة‭ ‬للشباب‭ ‬اللامعين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة،‭ ‬أنتم‭ ‬تحملون‭ ‬إرثا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬ونتائج‭ ‬مثيرة‭ ‬حققها‭ ‬اللامعون‭ ‬في‭ ‬الثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬الماضية،‭ ‬تقع‭ ‬عليكم‭ ‬مسؤولية‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات،‭ ‬ستكونون‭ ‬أمام‭ ‬فرص‭ ‬لتعلم‭ ‬الكثير‭ ‬واكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬والخبرات،‭ ‬لكن‭ ‬عليكم‭ ‬أن‭ ‬تتجاوزا‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬لكم‭ ‬لنكتشف‭ ‬قدراتكم‭ ‬الكامنة‭ ‬وفكركم‭ ‬ورؤيتكم‭.. ‬ثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬فيكم‭ ‬ونتمنى‭ ‬لكم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‮»‬‭.‬

ثم‭ ‬ألقت‭ ‬عفاف‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والخدمات‭ ‬المؤسسية،‭ ‬بشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬كلمة‭ ‬الرعاة‭ ‬أشارت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬اعتزاز‭ ‬الشركة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬لامع‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة،‭ ‬حيث‭ ‬أتاح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬فرصة‭ ‬للشركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأكيد‭ ‬التزامها‭ ‬العميق‭ ‬بدعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬لامع‭ ‬لصناعة‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬المتسلح‭ ‬بالخبرات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬منه‭ ‬عنصراً‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

بعدها‭ ‬قدمت‭ ‬ظبية‭ ‬الرفاعي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لهيئة‭ ‬لامع‭ ‬عرضًا‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬رحلة‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬لامع‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقته‭ ‬ووصولا‭ ‬إلى‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة،‭ ‬وأبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬الهيئة‭ ‬وإحصائيات‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬والجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭.‬

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