أمين عام الأعلى للشباب والرياضة ووزيرة شؤون الشباب يشهدان إطلاق النسخة الرابعة من المشروع الوطني ((لامع))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وبحضور روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، حفل إطلاق النسخة الرابعة من البرنامج الوطني «لامع» والذي أقيم في رافلز قصر العرين البحرين، بحضور عدد من أعضاء هيئة لامع والرعاة والمشاركين في النسخة الرابعة من المشروع الوطني «لامع».
وخلال الحفل بارك الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزيرة شؤون الشباب، توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة لامع وبابكو إنرجيز، وفولاذ القابضة، وبنك السلام، وجي إف إتش، وسيكو، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF )، لدعم المشروع الوطني لامع في النسخة الرابعة.
وكان الحفل قد بدأ بعزف السلام الملكي ثم ألقت وزيرة شؤون الشباب كلمة قالت فيها: «يحمل في طياته مشاعل الخير للشباب البحريني ويسعى إلى تقديمهم نماذج قيادية فاعلة تكون حجر الأساس في عملية صناعة مستقبل المملكة وهو الأمر الذي يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الذي دائما ما يؤمن بأهمية تمكين الشباب ويثق جلالته في قدرات شبابنا في الارتقاء بمنظومة قطاعات المملكة وسط دعم واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي وضع الاستثمار في شباب الوطن كأحد الأهداف الأساسية المدرجة ضمن خطط المملكة الاستراتيجية».
وتابعت: «إن المشروع الوطني لامع» هو نتاج فكرة أطلقها ملهم الشباب وقائدهم ولامعهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وذلك انطلاقًا من حرص سموه الشديد على انتقاء أفضل القيادات البحرينية الشابة، وصقل مهاراتهم وقدراتهم وتزويدهم بالخبرات وخلق كوادر وطنية شابة وعقول نيرة ومبتكرة قادرة على مواجهة جميع تحديات لتتولى زمام المؤسسات الحكومية والخاصة وتسهم في الارتقاء بمنظومة العمل في تلك المؤسسات وتساعد في تصميم مستقبل المملكة الزاهر».
واختتمت وزيرة شؤون الشباب كلمتها وقالت: «أود أن أوجه كلمة للشباب اللامعين في النسخة الرابعة، أنتم تحملون إرثا كبيرًا، ونتائج مثيرة حققها اللامعون في الثلاث نسخ الماضية، تقع عليكم مسؤولية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، ستكونون أمام فرص لتعلم الكثير واكتساب المهارات والخبرات، لكن عليكم أن تتجاوزا التحديات التي وضعت لكم لنكتشف قدراتكم الكامنة وفكركم ورؤيتكم.. ثقتنا كبيرة فيكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح».
ثم ألقت عفاف زين العابدين نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المؤسسية، بشركة بابكو للتكرير كلمة الرعاة أشارت من خلالها إلى اعتزاز الشركة بالمشاركة في دعم المشروع الوطني لامع كشريك استراتيجي في نسخته الرابعة، حيث أتاح هذا البرنامج فرصة للشركة من أجل تأكيد التزامها العميق بدعم الشباب البحريني والعمل مع هيئة لامع لصناعة جيل من الشباب المتسلح بالخبرات والإمكانيات العالية التي تجعل منه عنصراً فاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين.
بعدها قدمت ظبية الرفاعي المدير العام لهيئة لامع عرضًا سلطت الضوء من خلاله على رحلة المشروع الوطني لامع منذ انطلاقته ووصولا إلى النسخة الرابعة، وأبرز إنجازات الهيئة وإحصائيات عامة عن المشروع والجهات المشاركة في النسخة الرابعة.
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