بنك البحرين الوطني شريكا استراتيجيا لمنتدى الاستدامة في الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيُعقد‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬28‭-‬29‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬لعام‭ ‬2025‭.‬

ويوظف‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الأطر‭ ‬المتينة‭ ‬للبيئة‭ ‬والمجتمع‭ ‬والحوكمة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والتزاماتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستدامة‭ ‬والمناخ‭. ‬ويعمل‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬بين‭ ‬عملائه‭ ‬وابتكار‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬لتسهيل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الشراكة،‭ ‬قالت‭ ‬زينة‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬ندرك‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬حياد‭ ‬صفري‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬ضرورة‭ ‬بيئية،‭ ‬ولكنها‭ ‬مالية‭ ‬أيضًا‭. ‬ونحن‭ ‬كمؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتهيئة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬اللازم،‭ ‬لدعم‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬والمرونة‭ ‬المناخية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬الزياني‭: ‬‮«‬إن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تأتي‭ ‬لتؤكد‭ ‬تفانينا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬هادف،‭ ‬حيث‭ ‬تلعب‭ ‬البنوك‭ ‬دورًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬الطموح‭ ‬والعمل،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لتسريع‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬المنخفضة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس‭ ‬المؤسس‭ ‬والمنظم‭ ‬للمنتدى‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬انضمام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬للمنتدى،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬دوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬والتحول‭ ‬الذي‭ ‬ينتظرنا‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬دانيش‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬وإدارته‭ ‬ومجلس‭ ‬إدارته‭ ‬بالمبادرات،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭. ‬إذ‭ ‬يلعب‭ ‬القطاع‭ ‬البنكي‭ ‬والتمويل،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬دوراً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واقتصادها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬وخفض‭ ‬انبعاثاته،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مساهمات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬واستراتيجيته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬الانتقالي‭ ‬في‭ ‬نسختنا‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025‮»‬‭.‬

ويستضيف‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬متحدثًا‭ ‬وصنّاع‭ ‬تغيير‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وأوروبا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والهند‭ ‬وغيرها،‭ ‬حيث‭ ‬سيناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬إجراءات‭ ‬التعاون‭ ‬والاستثمارات‭ ‬والتغييرات‭ ‬التنظيمية‭ ‬اللازمة،‭ ‬لتسريع‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬ذي‭ ‬نسبِ‭ ‬كربون‭ ‬منخفضة‭.‬

ويتضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬أعماله‭ ‬ورش‭ ‬تعليم‭ ‬عملية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للاستدامة،‭ ‬وجهود‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬المناخية‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭. ‬وسيقدم‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الاستشارية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭. ‬

للمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬المنتدى‭ ‬وكيفية‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬يمكن‭ ‬التواصل‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ info@sustainmideast ‭.‬ com ‭

‬أو‭ ‬اتصال‭: ‬97317749759‭.‬00

كلمات دالة