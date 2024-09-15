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لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية تعقد اجتماعها الدوري

9/15/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وبين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬اجتماعها‭ ‬السادس،‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمبنى‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬حيث‭ ‬تمّت‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخدماتي‭.‬‮

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مختلف‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تكاملي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

وجرى‭ ‬أثناء‭ ‬الاجتماع،‭ ‬عرض‭ ‬خطة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بشأن‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬كافة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬إصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المشروعات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والدليل‭ ‬المنظم‭ ‬لها،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬مواكبةً‭ ‬للمتغيرات‭ ‬العمرانية‭ ‬المتسارعة‭ ‬ورغبة‭ ‬المنتفعين‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬والاستفادة‭ ‬الأمثل‭ ‬من‭ ‬مساحات‭ ‬البناء‭.‬

واستعرضت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬تقريراً‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬الأربع‭.‬

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