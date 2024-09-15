لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية تعقد اجتماعها الدوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبين الجهات الحكومية، اجتماعها السادس، برئاسة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وذلك بمبنى وزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث تمّت مناقشة عدد من المواضيع المشتركة على المستوى الخدماتي.
وخلال الاجتماع، أكد وزير شؤون البلديات والزراعة أهمية التعاون القائم بين الجهات الحكومية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تنفيذ مختلف الخطط والبرامج ذات الأولوية، مشيراً إلى الحرص على مواصلة الجهود في إطار تكاملي بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وجرى أثناء الاجتماع، عرض خطة وزارة الصحة بشأن المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة الشمالية من أجل تعزيز الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع كافة، فضلاً عن مناقشة إصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل المنظم لها، والذي يأتي مواكبةً للمتغيرات العمرانية المتسارعة ورغبة المنتفعين في التوسع والاستفادة الأمثل من مساحات البناء.
واستعرضت وزارة شؤون البلديات والزراعة تقريراً حول مشروع تنمية المدن والقرى. كما تم استعراض مبادرات ومشاريع بنك الإسكان المستقبلية في المحافظات الأربع.
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