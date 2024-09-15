((للصبر حدود)).. مدفيديف يحذر من رد نووي روسي ضد الغرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حذَّر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من أن صبر روسيا على عدم الإقدام على رد نووي ضد التصرفات الغربية في أوكرانيا يوشك على النفاد.
وذكر، في رسالة نشرها على قناته في «تلجرام»، نقلتها وكالة «تاس» الروسية، أنه بينما «لا مصلحة لأي طرف في النزاع النووي»، فقد مارست روسيا حتى الآن ضبط النفس في استخدام قدراتها النووية رداً على التدخل الغربي، خاصة فيما يتعلق بالضربات الدقيقة في عمق الأراضي الروسية. ولكنه، حذر من أن «حتى أعظم مستوى من الصبر له حدود».
جاءت هذه التحذيرات بعد المناقشات الأخيرة في الولايات المتحدة بشأن تقديم أنظمة صواريخ تكتيكية للجيش الأوكراني، التي قد تمكّن كييف من تنفيذ ضربات أكثر عمقاً في الأراضي الروسية.
كما أشار الكرملين إلى أنه يعي التهديد المتصاعد، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تستعد لتدابير مضادة.
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