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((للصبر حدود)).. مدفيديف يحذر من رد نووي روسي ضد الغرب

9/15/2024 7:21:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حذَّر‭ ‬دميتري‭ ‬مدفيديف،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الروسي،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬صبر‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬نووي‭ ‬ضد‭ ‬التصرفات‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬يوشك‭ ‬على‭ ‬النفاد‭.‬

وذكر،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬في‭ ‬‮«‬تلجرام‮»‬،‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬الروسية،‭ ‬أنه‭ ‬بينما‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مصلحة‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬النووي‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬مارست‭ ‬روسيا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬قدراتها‭ ‬النووية‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬التدخل‭ ‬الغربي،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالضربات‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭. ‬ولكنه،‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬أعظم‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الصبر‭ ‬له‭ ‬حدود‮»‬‭.‬

جاءت‭ ‬هذه‭ ‬التحذيرات‭ ‬بعد‭ ‬المناقشات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬تقديم‭ ‬أنظمة‭ ‬صواريخ‭ ‬تكتيكية‭ ‬للجيش‭ ‬الأوكراني،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تمكّن‭ ‬كييف‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬أكثر‭ ‬عمقاً‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الكرملين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعي‭ ‬التهديد‭ ‬المتصاعد،‭ ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬تستعد‭ ‬لتدابير‭ ‬مضادة‭.‬

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