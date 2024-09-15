العاهل الأردني يكلف جعفر حسان تشكيل الحكومة الجديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمّان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كلف‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬أمس‭ ‬مدير‭ ‬مكتبه‭ ‬ووزير‭ ‬التخطيط‭ ‬الأسبق‭ ‬جعفر‭ ‬حسان‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬خلفا‭ ‬لحكومة‭ ‬بشر‭ ‬الخصاونة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬استقالتها‭ ‬والتي‭ ‬كلفها‭ ‬الملك‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬لحين‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭. ‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬الديوان‭ ‬الذي‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬إن‭: ‬‮«‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬كلف‭ ‬الأحد‭ ‬الدكتور‭ ‬جعفر‭ ‬حسان‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة،‭ ‬خلفا‭ ‬لحكومة‭ ‬دولة‭ ‬الدكتور‭ ‬بشر‭ ‬الخصاونة‭ ‬التي‭ ‬قبل‭ ‬جلالته‭ ‬استقالتها‮»‬‭. ‬

وحسان‭ (‬56‭ ‬عاما‭) ‬متزوج‭ ‬وأب‭ ‬لثلاثة‭ ‬أولاد‭ ‬ويحمل‭ ‬دكتوراه‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬جنيف‭ ‬وماجستير‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هارفرد‭ ‬وماجستير‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬وبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬

وشغل‭ ‬حسان‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬التخطيط‭ ‬في‭ ‬حكومات‭ ‬سابقة‭ ‬وكان‭ ‬قائما‭ ‬بالأعمال‭ ‬ونائبا‭ ‬للسفير‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ (‬2001-2006‭). ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬ملحقا‭ ‬في‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬

ودعا‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تسخير‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬صمود‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم‮»‬‭.

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وقال‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬التكليف‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نتوانى‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لأشقائنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬حتى‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬حقوقهم‭ ‬المشروعة‭ ‬ويرفع‭ ‬الظلم‭ ‬التاريخي‭ ‬عنهم‭ ‬سياسيا‭ ‬وإنسانيا،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬دولتهم‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬‮«‬سنواصل‭ ‬دورنا‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬ورعاية‭ ‬المقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمسيحية‭ ‬بالقدس‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الوصاية‭ ‬الهاشمية‭ ‬عليها،‭ ‬فهي‭ ‬شرف‭ ‬وأمانة‭ ‬نعتز‭ ‬بحملها‮»‬‭. ‬

وخلص‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬الأقرب‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬ولن‭ ‬نتوانى‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬ومساندتهم‭ ‬والوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانبهم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬الحرب‭ ‬القاسية‭ ‬التي‭ ‬تشن‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أورد‭ ‬بيان‭ ‬آخر‭ ‬للديون‭ ‬الملكي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬قبل‭ ‬الأحد‭ ‬استقالة‭ ‬حكومة‭ ‬الدكتور‭ ‬بشر‭ ‬الخصاونة‮»‬‭ ‬وكلفها‭ ‬‮«‬الاستمرار‭ ‬بتصريف‭ ‬الأعمال،‭ ‬وذلك‭ ‬لحين‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬ومباشرة‭ ‬أعمالها‮»‬‭. ‬

وجرت‭ ‬العادة‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمانية‭ ‬تجري‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬استقالتها‭ ‬للعاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الذي‭ ‬يكلف‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جديدا‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭. ‬

تقدم‭ ‬الإسلاميون‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬على‭ ‬الأحزاب‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بحصولهم‭ ‬على‭ ‬31‭ ‬مقعدا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬138،‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وبين‭ ‬الفائزين‭ ‬27‭ ‬امرأة‭. ‬

وجرت‭ ‬الانتخابات‭ ‬وفق‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬تم‭ ‬إقراره‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2022،‭ ‬خصّص‭ ‬41‭ ‬مقعدا‭ ‬للأحزاب‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإعطاء‭ ‬دفع‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي‭.‬