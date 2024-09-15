تنسيق حكومي لمواجهة الازدحام المروري

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي - عبدالكريم العبدالله منصور السلطان

مع عودة الطلبة الى مدارسهم اعتبارا من اليوم بطلاب الصف الأول الابتدائي، على ان يلحق بهم زملاؤهم في بقية صفوف المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية وبعد غد رياض الأطفال، انطلقت الحملة الإعلامية التوعوية المشتركة تحت شعار «بهمتنا نحقق حلمنا» استعدادا لبدء العام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارات الداخلية والتربية والإعلام ومركز التواصل الحكومي.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد بهدف تحقيق أمن وسلامة الطلبة ومرتادي الطرق وتسهيل الحركة المرورية عبر انتشار الدوريات على كل الطرق الرئيسية والفرعية والتعامل الفوري مع الاختناقات المرورية خاصة في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة إن قطاعات «الداخلية» المعنية أتمت استعداداتها لتسهيل الحركة المرورية. بدورها، ذكرت وزارة التربية أن الهدف الرئيسي للحملة هو تهيئة الطلبة وتحفيزهم نفسيا على مدار العام الدراسي، فضلا عن إبراز دور المعلم وتقدير مكانته، وتعزيز مفهوم الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح داخل المدرسة وخارجها.

من ناحيتها، لفتت وزارة الإعلام إلى الحرص على توصيل رسائل توعوية وتثقيفية إلى الطلبة وأولياء الأمور من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف إثراء الثقافة الأمنية والمرورية لدى الطلبة وأولياء الأمور، ونشر مفاهيم حب الوطن، وتعزيز الولاء له.

ولمزيد من تفاصيل:

الحملة الإعلامية التوعوية تنطلق بالتعاون بين «الداخلية» و«التربية» و«الإعلام» و«مركز التواصل» وتستمر طوال العام الدراسي

«بهمتنا نحقق حلمنا».. تستهدف تعزيز الوعي الأمني والتحفيز النفسي للطلبة





«الداخلية»: تحقيق أمن وأمان وسلامة الطلبة ومرتادي الطرق ومعالجة الاختناقات المرورية

«الإعلام»: توصيل رسائل توعوية وتثقيفية إلى الطلبة وأولياء الأمور عبر الوسائل المختلفة

«التربية»: إبراز دور المعلم وتعزيز مفهوم الانضباط والالتزام بالقوانين داخل المدرسة وخارجها «التواصل»: توجيه رسائل إيجابية لتعزيز الحماس لدى المتعلمين وتحقيق أهداف كل مرحلة



عبدالعزيز الفضلي - منصور السلطان

مع عودة الطلبة لمدارسهم اعتبارا من اليوم بطلاب الصف الأول الابتدائي على ان يلحق بهم زملاؤهم في بقية صفوف المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، وبعد غد رياض الأطفال انطلقت الحملة الإعلامية التوعوية المشتركة تحت شعار «بهمتنا نحقق حلمنا» استعدادا لبدء العام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارات الداخلية والتربية والإعلام ومركز التواصل الحكومي.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد بهدف تحقيق أمن وسلامة الطلبة ومرتادي الطرق وتسهيل الحركة المرورية عبر انتشار الدوريات على كل الطرق الرئيسية والفرعية والتعامل الفوري مع الاختناقات المرورية خاصة في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة إن قطاعات «الداخلية» المعنية أتمت استعداداتها لتسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف قواعد وقوانين المرور، مشيرة إلى مشاركتها بالحملة التوعوية «بهمتنا نحقق حلمنا» بالتعاون مع وزارتي التربية والإعلام ومركز التواصل الحكومي.

وذكرت أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مبادئ السلامة العامة وتعزيز الشراكة بين الطلاب والأجهزة الأمنية لضمان بيئة تعليمية آمنة، مشيدة بجهود الجهات المعنية الداعمة التي ساهمت في إطلاق الحملة الإعلامية والدور الكبير لتحديد محاور ومسار الحملة الإعلامية وصناعة محتوى معرفي يدعم التحصيل العلمي والإبداع والثقافة الأمنية لاسيما أنها الوسيلة الأمثل في إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية إلى أولياء الأمور والطلاب عبر منصاتها الإعلامية المختلفة.

وأوضحت أن الوزارة ستقوم من خلال الحملة بتنظيم ندوات توعوية في المدارس تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني والمروري لدى الطلاب وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان سلامتهم والالتزام بقواعد المرور، مبينة أن الندوات ستتناول كيفية التصرف في الحالات الطارئة وتجنب المخاطر المحتملة داخل المدرسة وخارجها.

بدورها، ذكرت وزارة التربية أن الهدف الرئيسي للحملة تهيئة الطلبة وتحفيزهم نفسيا على مدار العام الدراسي، فضلا عن إبراز دور المعلم وتقدير مكانته، وتعزيز مفهوم الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح داخل المدرسة وخارجها، بما يعزز التحصيل العلمي، ويسهم في النهوض بالعملية التعليمية، مؤكدة على ضرورة استمرارية تطوير الرسالة الإعلامية لتحقيق طموحات وتطلعات الوطن في إعداد جيل متعلم وواع قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

كما أشادت «التربية» بجهود الوزارات والجهات الداعمة التي ساهمت في إطلاق الحملة الإعلامية «بهمتنا نحقق حلمنا»، والدور الكبير الذي قامت به بعد اجتماعات ضمت ممثلي الجهات المشاركة لتحديد محاور ومسار الحملة الإعلامية وصناعة محتوى معرفي يدعم التحصيل العملي والإبداع والثقافة الأمنية من خلال حملاتها الإعلامية التوعوية، لاسيما أنها الوسيلة الأمثل في إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية إلى أولياء الأمور والطلاب عبر منصاتها الإعلامية المختلفة.

من جانبه، شدد مركز التواصل الحكومي على أهمية التعاون مع الجهات ذات الصلة في تدشين الحملة، التي تنطلق من إدراك ضرورة توجيه رسائل إيجابية لتعزيز الحماس لدى المتعلمين وتحقيق الأهداف الدراسية لكل مرحلة.

من ناحيتها، لفتت وزارة الإعلام إلى الحرص على توصيل رسائل توعوية وتثقيفية إلى الطلبة وأولياء الأمور من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف إثراء الثقافة الأمنية والمرورية لدى الطلبة وأولياء الأمور، ونشر مفاهيم حب الوطن، وتعزيز الولاء له، وترسيخ الهوية الوطنية، كما ستقوم «الداخلية» بتنظيم ندوات توعوية في المدارس، تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني والمروري لدى الطلاب، وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان سلامتهم والالتزام بقواعد المرور.

ومن المقرر أن تستمر الحملة طوال العام الدراسي، مستهدفة الطلبة والطالبات، وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات وتشمل الحملة تنظيم ندوات توعوية، وتوزيع منشورات، وتنفيذ برامج تدريبية، إلى جانب استخدام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية.

وتأكيدا على أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في دعم الجهود الوطنية، ساهم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وشركة الاتصالات المتنقلة «زين»، وشركة السينما الكويتية الوطنية، ومجموعة M2R الإعلامية، من خلال دعمها للحملة الإعلامية التوعوية «بهمتنا نحقق حلمنا»، عبر نشر الرسائل التوعوية والإرشادية.