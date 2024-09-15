تنسيق حكومي لمواجهة الازدحام المروري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي - عبدالكريم العبدالله منصور السلطان
مع عودة الطلبة الى مدارسهم اعتبارا من اليوم بطلاب الصف الأول الابتدائي، على ان يلحق بهم زملاؤهم في بقية صفوف المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية وبعد غد رياض الأطفال، انطلقت الحملة الإعلامية التوعوية المشتركة تحت شعار «بهمتنا نحقق حلمنا» استعدادا لبدء العام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارات الداخلية والتربية والإعلام ومركز التواصل الحكومي.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد بهدف تحقيق أمن وسلامة الطلبة ومرتادي الطرق وتسهيل الحركة المرورية عبر انتشار الدوريات على كل الطرق الرئيسية والفرعية والتعامل الفوري مع الاختناقات المرورية خاصة في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة إن قطاعات «الداخلية» المعنية أتمت استعداداتها لتسهيل الحركة المرورية. بدورها، ذكرت وزارة التربية أن الهدف الرئيسي للحملة هو تهيئة الطلبة وتحفيزهم نفسيا على مدار العام الدراسي، فضلا عن إبراز دور المعلم وتقدير مكانته، وتعزيز مفهوم الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح داخل المدرسة وخارجها.
من ناحيتها، لفتت وزارة الإعلام إلى الحرص على توصيل رسائل توعوية وتثقيفية إلى الطلبة وأولياء الأمور من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف إثراء الثقافة الأمنية والمرورية لدى الطلبة وأولياء الأمور، ونشر مفاهيم حب الوطن، وتعزيز الولاء له.
ولمزيد من تفاصيل:
الحملة الإعلامية التوعوية تنطلق بالتعاون بين «الداخلية» و«التربية» و«الإعلام» و«مركز التواصل» وتستمر طوال العام الدراسي
«بهمتنا نحقق حلمنا».. تستهدف تعزيز الوعي الأمني والتحفيز النفسي للطلبة
«الداخلية»: تحقيق أمن وأمان وسلامة الطلبة ومرتادي الطرق ومعالجة الاختناقات المرورية
«الإعلام»: توصيل رسائل توعوية وتثقيفية إلى الطلبة وأولياء الأمور عبر الوسائل المختلفة
«التربية»: إبراز دور المعلم وتعزيز مفهوم الانضباط والالتزام بالقوانين داخل المدرسة وخارجها
«التواصل»: توجيه رسائل إيجابية لتعزيز الحماس لدى المتعلمين وتحقيق أهداف كل مرحلة
عبدالعزيز الفضلي - منصور السلطان
مع عودة الطلبة لمدارسهم اعتبارا من اليوم بطلاب الصف الأول الابتدائي على ان يلحق بهم زملاؤهم في بقية صفوف المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، وبعد غد رياض الأطفال انطلقت الحملة الإعلامية التوعوية المشتركة تحت شعار «بهمتنا نحقق حلمنا» استعدادا لبدء العام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارات الداخلية والتربية والإعلام ومركز التواصل الحكومي.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد بهدف تحقيق أمن وسلامة الطلبة ومرتادي الطرق وتسهيل الحركة المرورية عبر انتشار الدوريات على كل الطرق الرئيسية والفرعية والتعامل الفوري مع الاختناقات المرورية خاصة في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة إن قطاعات «الداخلية» المعنية أتمت استعداداتها لتسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف قواعد وقوانين المرور، مشيرة إلى مشاركتها بالحملة التوعوية «بهمتنا نحقق حلمنا» بالتعاون مع وزارتي التربية والإعلام ومركز التواصل الحكومي.
وذكرت أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مبادئ السلامة العامة وتعزيز الشراكة بين الطلاب والأجهزة الأمنية لضمان بيئة تعليمية آمنة، مشيدة بجهود الجهات المعنية الداعمة التي ساهمت في إطلاق الحملة الإعلامية والدور الكبير لتحديد محاور ومسار الحملة الإعلامية وصناعة محتوى معرفي يدعم التحصيل العلمي والإبداع والثقافة الأمنية لاسيما أنها الوسيلة الأمثل في إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية إلى أولياء الأمور والطلاب عبر منصاتها الإعلامية المختلفة.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم من خلال الحملة بتنظيم ندوات توعوية في المدارس تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني والمروري لدى الطلاب وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان سلامتهم والالتزام بقواعد المرور، مبينة أن الندوات ستتناول كيفية التصرف في الحالات الطارئة وتجنب المخاطر المحتملة داخل المدرسة وخارجها.
بدورها، ذكرت وزارة التربية أن الهدف الرئيسي للحملة تهيئة الطلبة وتحفيزهم نفسيا على مدار العام الدراسي، فضلا عن إبراز دور المعلم وتقدير مكانته، وتعزيز مفهوم الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح داخل المدرسة وخارجها، بما يعزز التحصيل العلمي، ويسهم في النهوض بالعملية التعليمية، مؤكدة على ضرورة استمرارية تطوير الرسالة الإعلامية لتحقيق طموحات وتطلعات الوطن في إعداد جيل متعلم وواع قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
كما أشادت «التربية» بجهود الوزارات والجهات الداعمة التي ساهمت في إطلاق الحملة الإعلامية «بهمتنا نحقق حلمنا»، والدور الكبير الذي قامت به بعد اجتماعات ضمت ممثلي الجهات المشاركة لتحديد محاور ومسار الحملة الإعلامية وصناعة محتوى معرفي يدعم التحصيل العملي والإبداع والثقافة الأمنية من خلال حملاتها الإعلامية التوعوية، لاسيما أنها الوسيلة الأمثل في إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية إلى أولياء الأمور والطلاب عبر منصاتها الإعلامية المختلفة.
من جانبه، شدد مركز التواصل الحكومي على أهمية التعاون مع الجهات ذات الصلة في تدشين الحملة، التي تنطلق من إدراك ضرورة توجيه رسائل إيجابية لتعزيز الحماس لدى المتعلمين وتحقيق الأهداف الدراسية لكل مرحلة.
من ناحيتها، لفتت وزارة الإعلام إلى الحرص على توصيل رسائل توعوية وتثقيفية إلى الطلبة وأولياء الأمور من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف إثراء الثقافة الأمنية والمرورية لدى الطلبة وأولياء الأمور، ونشر مفاهيم حب الوطن، وتعزيز الولاء له، وترسيخ الهوية الوطنية، كما ستقوم «الداخلية» بتنظيم ندوات توعوية في المدارس، تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني والمروري لدى الطلاب، وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان سلامتهم والالتزام بقواعد المرور.
ومن المقرر أن تستمر الحملة طوال العام الدراسي، مستهدفة الطلبة والطالبات، وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات وتشمل الحملة تنظيم ندوات توعوية، وتوزيع منشورات، وتنفيذ برامج تدريبية، إلى جانب استخدام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية.
وتأكيدا على أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في دعم الجهود الوطنية، ساهم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وشركة الاتصالات المتنقلة «زين»، وشركة السينما الكويتية الوطنية، ومجموعة M2R الإعلامية، من خلال دعمها للحملة الإعلامية التوعوية «بهمتنا نحقق حلمنا»، عبر نشر الرسائل التوعوية والإرشادية.
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