مؤشر البورصة ينخفض %0.15

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2406.25 نقطة، بانخفاض نسبته 0.15 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 5.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.214 عقد.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 110 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و43 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.16 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.13 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات التعليمية، الأدوية والصناعات الطبية، التأمين
0.82 %، 0.58 %، 0.27 %، 0.18 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، النقل، العقارات، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والإتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، البنوك، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية 3.77 %، 0.66 %، 0.65 %، 0.47 %، 0.33 %، 0.23 %، 0.21 %، 0.18 %، 0.14 %، 0.11 %، 0.02 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.26 %، تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 4.91 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.69 %، المتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 4.67 %، والاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بنسبة 4.08 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 7.69 %، العربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 6.82 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.88 %، عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بنسبة 5.00 %، والوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.71 %.
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