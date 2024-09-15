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مؤشر البورصة ينخفض %0.15

9/15/2024 3:04:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2406.25 نقطة، بانخفاض نسبته 0.15 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.214 عقد.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 110 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و43 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.16 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.13 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات التعليمية، الأدوية والصناعات الطبية، التأمين
0.82 %، 0.58 %، 0.27 %، 0.18 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، النقل، العقارات، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والإتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، البنوك، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية 3.77 %، 0.66 %، 0.65 %، 0.47 %، 0.33 %، 0.23 %، 0.21 %، 0.18 %، 0.14 %، 0.11 %، 0.02 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.26 %، تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 4.91 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.69 %، المتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 4.67 %، والاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بنسبة 4.08 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 7.69 %، العربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 6.82 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.88 %، عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بنسبة 5.00 %، والوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.71 %.

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