الأغبر سعيد بإنجاز غرب آسيا لبناء الأجسام.. ويتطلع للمشاركة في الفجيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - أكد لاعب منتخب
بناء الأجسام حمزة الأغبر المتوج بميدالية فضية وأخرى برونزية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في سلطنة عمان مؤخرا، أنه يوجه بوصلة طموحه للمشاركة في البطولات الاحترافية العالمية.
تعلق الأغبر ببناء الأجسام في نهاية العام 2013، وبدأ منذ ذلك الحين تدريبات شاقة بالتزامن من الالتزام بمواعيدها واتباع نظام غذائي مناسب، بعد الوصول إلى مستويات تؤهله للمشاركة في البطولات.
وقال الأغبر في تصريحات لـ"الغد": "اقتحمت البطولات الرسمية منذ فترة وجيزة، عندما شاركت في البطولتين المحليتين العام الماضي، وخضت التجربة متسلحا بالطموح والجاهزية، وتمكنت من حجز المركز الثاني في المشاركتين، ما أعطاني الحافز وأنا أنافس في فئة الفيزيك".
وشعر الأغبر بالفخر عندما نال شرف تمثيل المنتخب الوطني العام الماضي، عبر نجاحي في الاختبارات (المشاهدات) - الخاصة لذالك، وشاركت في بطولة آسيا التي أقيمت في بيروت العام الماضي، وحصلت فيها على الكأس الذهبية وكذلك الكأس الفضية.
وخاض الأغبر منافسات بطولة مستر يونيفرس/ الأردن في العامين الأخيرين، وتوج بالميدالية الفضية في منافسات الفيزيك بالأولى، وتقلد الذهب في منافسات الكلاسيك بالنسخة الثانية خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، في خطوة مهمة تقربه كثيرا من طموحاته المستقبلية المتمثلة في اقتحام عالم الاحتراف.
وتابع: "خضت وزملائي بالمنتخب غمار المنافسة في بطولة غرب آسيا الشهر الماضي، ورغم ازدحام الطريق بأقوى المنافسين وأصحاب الألقاب القارية والعالمية، نافسنا بأجسام طبيعية خالية من المنشطات، وتمكنت من الوقوف على منصة التتويج وتحقيق إنجاز جديد بتتويجي بالميداليتين الفضية والبرونزية".
وواصل: "كلما حققت إنجازا كبيرا، تقدمت خطوة كبيرة في تحقيق طموحاتي، وأتطلع في ظل دعم واهتمام اتحاد بناء الأجسام وتحفيز عائلتي، إلى الإنجاز في بطولة الفجيرة التي ستقام الشهر المقبل في الإمارات، حيث سأخوض اختبارات الاختيار للمنتخب الوطني، مع الاستماع إلى إرشادات الفنيين أصحاب الخبرة والإنجازات الوطنية والسجل التدريبي المشرف، وأتحضر وفق تدريبات يومية بمعدل ساعة ونصف، وألتزم بالبرنامج الغذائي المناسب".
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