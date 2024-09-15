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الأغبر سعيد بإنجاز غرب آسيا لبناء الأجسام.. ويتطلع للمشاركة في الفجيرة

9/15/2024 3:04:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أكد لاعب منتخب بناء الأجسام حمزة الأغبر المتوج بميدالية فضية وأخرى برونزية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في سلطنة عمان مؤخرا، أنه يوجه بوصلة طموحه للمشاركة في البطولات الاحترافية العالمية.
تعلق الأغبر ببناء الأجسام في نهاية العام 2013، وبدأ منذ ذلك الحين تدريبات شاقة بالتزامن من الالتزام بمواعيدها واتباع نظام غذائي مناسب، بعد الوصول إلى مستويات تؤهله للمشاركة في البطولات.
وقال الأغبر في تصريحات لـ"الغد": "اقتحمت البطولات الرسمية منذ فترة وجيزة، عندما شاركت في البطولتين المحليتين العام الماضي، وخضت التجربة متسلحا بالطموح والجاهزية، وتمكنت من حجز المركز الثاني في المشاركتين، ما أعطاني الحافز وأنا أنافس في فئة الفيزيك".
وشعر الأغبر بالفخر عندما نال شرف تمثيل المنتخب الوطني العام الماضي، عبر نجاحي في الاختبارات (المشاهدات) - الخاصة لذالك، وشاركت في بطولة آسيا التي أقيمت في بيروت العام الماضي، وحصلت فيها على الكأس الذهبية وكذلك الكأس الفضية.
وخاض الأغبر منافسات بطولة مستر يونيفرس/ الأردن في العامين الأخيرين، وتوج بالميدالية الفضية في منافسات الفيزيك بالأولى، وتقلد الذهب في منافسات الكلاسيك بالنسخة الثانية خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، في خطوة مهمة تقربه كثيرا من طموحاته المستقبلية المتمثلة في اقتحام عالم الاحتراف.
وتابع: "خضت وزملائي بالمنتخب غمار المنافسة في بطولة غرب آسيا الشهر الماضي، ورغم ازدحام الطريق بأقوى المنافسين وأصحاب الألقاب القارية والعالمية، نافسنا بأجسام طبيعية خالية من المنشطات، وتمكنت من الوقوف على منصة التتويج وتحقيق إنجاز جديد بتتويجي بالميداليتين الفضية والبرونزية".
وواصل: "كلما حققت إنجازا كبيرا، تقدمت خطوة كبيرة في تحقيق طموحاتي، وأتطلع في ظل دعم واهتمام اتحاد بناء الأجسام وتحفيز عائلتي، إلى الإنجاز في بطولة الفجيرة التي ستقام الشهر المقبل في الإمارات، حيث سأخوض اختبارات الاختيار للمنتخب الوطني، مع الاستماع إلى إرشادات الفنيين أصحاب الخبرة والإنجازات الوطنية والسجل التدريبي المشرف، وأتحضر وفق تدريبات يومية بمعدل ساعة ونصف، وألتزم بالبرنامج الغذائي المناسب".

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