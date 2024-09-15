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روسيا تحذر من رد نووي محتمل في ظل تصرفات الغرب في أوكرانيا

9/15/2024 3:02:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من أن صبر روسيا على عدم الإقدام على رد نووي ضد التصرفات الغربية في أوكرانيا يوشك على النفاد.
وذكر في رسالة نشرها على قناته في ((تليغرام))، نقلتها وكالة تاس الروسية، أنه بينما ((لا مصلحة لأي طرف في النزاع النووي))، فقد مارست روسيا حتى الآن ضبط النفس في استخدام قدراتها النووية رداً على التدخل الغربي، خاصة فيما يتعلق بالضربات الدقيقة في عمق الأراضي الروسية. ولكنه، حذر من أن(("حتى أعظم مستوى من الصبر له حدود)).


جاءت هذه التحذيرات بعد المناقشات الأخيرة في الولايات المتحدة بشأن تقديم أنظمة صواريخ تكتيكية للجيش الأوكراني، والتي قد تمكن كييف من تنفيذ ضربات أكثر عمقاً في الأراضي الروسية.


كما أشار الكرملين إلى أنه يعي التهديد المتصاعد، حيث قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تستعد لتدابير مضادة.-(وكالات)

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