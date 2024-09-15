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نتنياهو يتوعد الحوثيين بـثمن باهظ ردا على قصفهم تل أبيب

9/15/2024 3:02:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جماعة الحوثي اليمنية، بـ"ثمن باهظ" ستدفعه ردا على إطلاقها صاروخا باليستيا تجاه تل أبيب.
وفي أول تعليق له على الهجوم الحوثي، قال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفق هيئة البث الرسمية: "كان ينبغي للحوثيين أن يعرفوا الآن أنهم سيدفعون ثمنا باهظا لأي محاولة للمساس بنا. ومن يحتاج إلى تذكير، فهو مدعو لزيارة ميناء الحديدة".

وفي 20 يوليو/ تموز الماضي، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على ميناء الحديدة غربي اليمن، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن خسائر مادية كبيرة.

وصباح الأحد، تعرضت إسرائيل لهجوم بصاروخ باليستي أُطلق من اليمن وسقط في منطقة مفتوحة قرب مطار بن غورويون بتل أبيب، رغم محاولة المنظومات الدفاعية اعتراضه، بحسب الجيش ووسائل إعلام عبرية.

وإثر الحادثة، أصيب 9 إسرائيليين بجروح طفيفة لدى تدافعهم نحو الملاجئ كما اندلعت حرائق في بعض الأحراش بسبب شظايا الصواريخ الاعتراضية وأُبلغ أيضا عن حريق بمصنع إسمنت كبير تزامنا مع الحادثة، وفق إعلام عبري.

وأعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قصفت هدفا عسكريا في يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي تجاوز أكثر من 2000 كيلومتر. (الأناضول)

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