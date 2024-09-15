نتنياهو يتوعد الحوثيين بـثمن باهظ ردا على قصفهم تل أبيب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جماعة الحوثي اليمنية، بـ"ثمن باهظ" ستدفعه ردا على إطلاقها صاروخا باليستيا تجاه تل أبيب.
وفي أول تعليق له على الهجوم الحوثي، قال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفق هيئة البث الرسمية: "كان ينبغي للحوثيين أن يعرفوا الآن أنهم سيدفعون ثمنا باهظا لأي محاولة للمساس بنا. ومن يحتاج إلى تذكير، فهو مدعو لزيارة ميناء الحديدة".
وفي 20 يوليو/ تموز الماضي، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على ميناء الحديدة غربي اليمن، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن خسائر مادية كبيرة.
وصباح الأحد، تعرضت إسرائيل لهجوم بصاروخ باليستي أُطلق من اليمن وسقط في منطقة مفتوحة قرب مطار بن غورويون بتل أبيب، رغم محاولة المنظومات الدفاعية اعتراضه، بحسب الجيش ووسائل إعلام عبرية.
وإثر الحادثة، أصيب 9 إسرائيليين بجروح طفيفة لدى تدافعهم نحو الملاجئ كما اندلعت حرائق في بعض الأحراش بسبب شظايا الصواريخ الاعتراضية وأُبلغ أيضا عن حريق بمصنع إسمنت كبير تزامنا مع الحادثة، وفق إعلام عبري.
وأعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قصفت هدفا عسكريا في يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي تجاوز أكثر من 2000 كيلومتر. (الأناضول)
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